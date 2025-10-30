Пробки на трассе Одесса-Рени 30 октября: ситуация на дороге до границы с Молдовой

Машины на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 30 октября, на трассе Одесса-Рени, ведущей к границе с Молдовой, наблюдаются замедления движения из-за сложных погодных и дорожных условий. На отдельных участках дороги транспорт движется медленнее, поэтому водителям советуют учитывать возможные пробки и заранее планировать поездки с учетом времени для ожиданий. В то же время путь к границе с Румынией пока не имеет ограничений и проходит без задержек.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались пробки. Движение затруднено на выезде из Одессы, в районе Нижнеднестровского парка недалеко от границы. Из-за этого время проезда до границы может превышать один час. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение транспорта в направлении Орловки проходит без задержек и пробок. Ориентировочное время доезда до пограничного пункта на Дунае сегодня составляет около 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение на дороге в город Рени происходит без пробок и задержек. Ориентировочное время в пути составляет чуть более четырех часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, проходящий через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

