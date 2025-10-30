Затори на трасі Одеса–Рені 30 жовтня: ситуація на дорозі до кордону з Молдовою

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі-Одеса-Рені
У четвер, 30 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, спостерігаються уповільнення руху через складні погодні та дорожні умови. На окремих ділянках дороги транспорт рухається повільніше, тому водіям радять враховувати можливі затори та заздалегідь планувати поїздки з урахуванням часу для очікувань. Водночас шлях до кордону з Румунією наразі не має обмежень і проходить без затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори. Рух ускладнено на виїзді з Одеси, у районі Нижньодністровського парку неподалік кордону. Через це час проїзду до кордону може перевищувати одну годину.
Затори до Орлівки
Рух транспорту в напрямку Орлівки проходить без затримок і заторів. Орієнтовний час доїзду до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин.
Затори на Рені
Рух на дорозі до міста Рені відбувається без заторів і затримок. Орієнтовний час в дорозі становить трохи більше чотирьох годин. Крім того, існує альтернативний маршрут, що проходить через територію Молдови.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка марка авто випередила Toyota та Lexus за надійністю. Також ми писали про те, який справжній термін служби батареї електрокара.
Читайте Новини.LIVE!