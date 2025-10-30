Відео
Головна Одеса Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі-Одеса-Рені

Рух до Молдови ускладнено — ситуація на трасі-Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:05
Оновлено: 16:00
Затори на трасі Одеса–Рені 30 жовтня: ситуація на дорозі до кордону з Молдовою
Автівки на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 30 жовтня, на трасі Одеса–Рені, що веде до кордону з Молдовою, спостерігаються уповільнення руху через складні погодні та дорожні умови. На окремих ділянках дороги транспорт рухається повільніше, тому водіям радять враховувати можливі затори та заздалегідь планувати поїздки з урахуванням часу для очікувань. Водночас шлях до кордону з Румунією наразі не має обмежень і проходить без затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори. Рух ускладнено на виїзді з Одеси, у районі Нижньодністровського парку неподалік кордону. Через це час проїзду до кордону може перевищувати одну годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух транспорту в напрямку Орлівки проходить без затримок і заторів. Орієнтовний час доїзду до прикордонного пункту на Дунаї сьогодні становить близько 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух на дорозі до міста Рені відбувається без заторів і затримок. Орієнтовний час в дорозі становить трохи більше чотирьох годин. Крім того, існує альтернативний маршрут, що проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка марка авто випередила Toyota та Lexus за надійністю. Також ми писали про те, який справжній термін служби батареї електрокара.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
