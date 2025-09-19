Пробки на трассе Одесса-Рени 19 сентября: проблемы с движением к пунктам пропуска с Молдовой

Движение в Молдову заблокировано — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня,19 сентября на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска с Молдовой образовались сильные пробки, движение затруднено на нескольких участках дороги. В то же время на пути к границе с Румынией дорога свободна.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались большие пробки. Скопление машин возле Нижнеднестровского парка, несколько меньше вблизи села Маяки и на выезде из Одессы. Кроме того на трассе идут ремонтные работы. Время ожидания на дороге к границе превышает один час.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в направлении Орловки местами образовались небольшие пробки на выезде из пункта пропуска "Паланка". Сегодня поездка до дунайской границы займет около 4 часов. В целом дорога будет оставаться проездной для водителей.
Пробки на Рени
На пути к Рени также наблюдаются незначительные пробки после КПП "Паланка". Непосредственно у границы с Румынией скопление автомобилей отсутствует. Поездка займет около 4,5 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседней страны.
