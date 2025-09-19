Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Главная Одесса Движение в Молдову заблокировано — ситуация на трассе Одесса-Рени

Движение в Молдову заблокировано — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 14:56
Пробки на трассе Одесса-Рени 19 сентября: проблемы с движением к пунктам пропуска с Молдовой
Авто в пробках на дороге. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня,19 сентября на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска с Молдовой образовались сильные пробки, движение затруднено на нескольких участках дороги. В то же время на пути к границе с Румынией дорога свободна.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались большие пробки. Скопление машин возле Нижнеднестровского парка, несколько меньше вблизи села Маяки и на выезде из Одессы. Кроме того на трассе идут ремонтные работы. Время ожидания на дороге к границе превышает один час.

Одеса, затори на кордоні
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки местами образовались небольшие пробки на выезде из пункта пропуска "Паланка". Сегодня поездка до дунайской границы займет около 4 часов. В целом дорога будет оставаться проездной для водителей.

Одеса, затори на кордоні
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени также наблюдаются незначительные пробки после КПП "Паланка". Непосредственно у границы с Румынией скопление автомобилей отсутствует. Поездка займет около 4,5 часов. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседней страны.

Затори на кордон
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Одесса граница авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
