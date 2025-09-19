Відео
Головна Одеса Рух до Молдови заблоковано — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:56
Затори на трасі Одеса–Рені 19 вересня: проблеми з рухом до пунктів пропуску з Молдовою
Авто в заторах на дорозі. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні,19 вересня, на трасі Одеса–Рені у напрямку пунктів пропуску з Молдовою утворилися сильні затори, рух ускладнено на кількох ділянках дороги. Водночас на шляху до кордону з Румунією дорога вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися великі затори. Скупчення машин біля Нижньодністровського парку, дещо менші поблизу села Маяки і на виїзді з Одеси. Крім того на трасі йдуть ремонтні роботи. Час очікування на дорозі до кордону перевищує одну годину.

Одеса, затори на кордоні
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у напрямку Орлівки місцями утворилися невеликі затори на виїзді з пункту пропуску "Паланка". Сьогодні поїздка до дунайського кордону займе близько 4 годин. Загалом дорога залишатиметься проїзною для водіїв.

Одеса, затори на кордоні
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені також спостерігаються незначні затори після КПП "Паланка". Безпосередньо біля кордону з Румунією скупчення автомобілів відсутнє. Поїздка займе близько 4,5 годин. Також доступний альтернативний маршрут, який майже повністю проходить територією сусідньої країни.

Затори на кордон
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
