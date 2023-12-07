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Движение на дорогах затруднено — как на Одесчине добраться до границ

7 декабря 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Движение на дорогах затруднено — как на Одесчине добраться до границ
ДТП возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер 7 декабря в Одесской области усилилось ненастье, поэтому движение на дорогах пока затруднено. Возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин. В Румынию движение тоже затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени несколько затруднено движение перед Маяками. Из-за непогоды очередь из машин увеличивается и составляет почти 4 километра. Дорога в Молдову займет 1 час 28 минут. Кроме того, в пределах природного парка произошло ДТП, которое замедлило движение к границе.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сейчас на международной трассе значительных пробок не наблюдается, однако из-за непогоды несколько затруднено движение авто. На юге есть скопления в пределах Сараты, Измаила и возле самого КПП в Румынию. Отметим, что из-за ухудшения погодных условий в ближайшее время может прекратить работу паром через Дунай, поэтому большинство автомобилей отправились в Рени. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 53 минуты.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рене

Сейчас дорога от Орловки до Рени составляет 37 минут, однако на дороге наблюдается шестикилометровая пробка, которая понемногу краснеет на картах.

Пробка возле Рени. Фото: скриншот

Напомним, мы писали о ТОП-21 самых популярных автобрендах в Украине в ноябре 2023 года. Несмотря на проблемы на границе с Польшей, существенно повлиявшие на импорт новых авто в Украину, и довольно раннее начало снежного сезона, дилеры смогли реализовать в ноябре 5482 новых авто. Этот результат лишь на 172 легковушки меньше предыдущего рекордного достижения по продаже автомобилей в октябре.

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