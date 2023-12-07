Рух на дорогах ускладнено — як на Одещині дістатися до кордонів

ДТП біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір 7 грудня в Одеській області посилилася негода, тож рух на дорогах наразі ускладнено. Біля КПП "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин. До Румунії рух наразі теж ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух перед Маяками. Через негоду черга з машин збільшується та наразі складає майже 4 кілометри. Дорога до Молдови займе 1 годину 28 хвилин. Окрім того, у межах природного парку сталася ДТП, яка сповільнила рух до кордону.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається, однак через негоду дещо ускладнено рух авто. На півдні є скупчення у межах Сарати, Ізмаїла та біля самого КПП до Румунії. Зазначимо, що через погіршення погодних умов найближчим часом може припинити роботу паром через Дунай, тож більшість автівок вирушили до Рені. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 53 хвилини.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Рені

Наразі дорога від Орлівки до Рені становить 37 хвилин, проте на дорозі спостерігається шестикілометровий затор, який потроху червоніє на картах.

Затор біля Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року. Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.