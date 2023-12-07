Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Рух на дорогах ускладнено — як на Одещині дістатися до кордонів arrow

Рух на дорогах ускладнено — як на Одещині дістатися до кордонів

7 грудня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рух на дорогах ускладнено — як на Одещині дістатися до кордонів
ДТП біля Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на вечір 7 грудня в Одеській області посилилася негода, тож рух на дорогах наразі ускладнено. Біля КПП "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин. До Румунії рух наразі теж ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух перед Маяками. Через негоду черга з машин збільшується та наразі складає майже 4 кілометри. Дорога до Молдови займе 1 годину 28 хвилин. Окрім того, у межах природного парку сталася ДТП, яка сповільнила рух до кордону.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається, однак через негоду дещо ускладнено рух авто. На півдні є скупчення у межах Сарати, Ізмаїла та біля самого КПП до Румунії. Зазначимо, що через погіршення погодних умов найближчим часом може припинити роботу паром через Дунай, тож більшість автівок вирушили до Рені. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 53 хвилини.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Рені

Наразі дорога від Орлівки до Рені становить 37 хвилин, проте на дорозі спостерігається шестикілометровий затор, який потроху червоніє на картах.

Затор біля Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року. Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі