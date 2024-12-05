Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Румыния не будет поддерживать Украину — кандидат в президенты arrow

Румыния не будет поддерживать Украину — кандидат в президенты

5 декабря 2024 16:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Фаворит выборов в Румынии обещает запретить экспорт зерна из Украины
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обещает в случае победы прекратить экспорт зерна из Украины из Румынии. Также он выступает против военной помощи Киеву в противостоянии российской агрессии.

Об этом в интервью изданию Reuters заявил сам Кэлин Джорджеску.

Читайте также:

Что сказал политик

Кандидат в президенты планирует запретить транзит украинского зерна через страну, а также прекратить любую военную поддержку Украины.

"Все это прекратится, если я одержу победу. Как я могу на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте. Невозможно представить, чтобы рядом с нами была война в Европе, поэтому приоритетом однозначно будет то, что эту войну в Украине нужно немедленно прекратить", — сказал он.

Издание напоминает, что с начала полномасштабной войны Румыния помогла Украине транспортировать миллионы тонн зерна через порт Констанца. Также румыны поставляли оружие ВСУ и учили украинских пилотов.

Что известно о Джорджеску

Кэлин Джорджеску известен своими ультраправыми взглядами. В свое время он принадлежал к партии "Альянс за союз румын", которую политологи называют правоэкстремистской. Политик одобряет режим маршала Антонеску, руководившего Румынией в годы Второй мировой войны и являвшегося союзником Гитлера. Также он неоднократно выступал в поддержку российского президента Владимира Путина и называл Украину "вымышленным государством".

Напомним, в состоявшемся 24 ноября первом туре президентских выборов в Румынии Джорджеску набрал 23% голосов и занял первое место. Во втором туре он сразится с лидером либеральной проевропейской партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони.

Также мы писали, что премьер-министр Румынии, по итогам выборов оказавшийся на третьем месте, покинул пост лидера Социал-демократической партии.

Одесса война Румыния зерно экспорт зерна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:41 Памятник Лесе Украинке в Одессе не поставят — решение депутатов

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Николая

17:31 Конго скосила неизвестная болезнь — уже умерли десятки человек

17:29 Стало известно, сколько Садовый с замами заработали в ноябре

17:29 Зеленский провел телефонный разговор с Рютте — что обсудили

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:25 Капуста стремительно растет в цене — в чем причина

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

17:08 Что подарить на Святого Николая, если не успели подготовиться

17:03 Новые правила для украинцев в Австрии – что изменится в 2025 году

16:59 Румыния не будет поддерживать Украину — кандидат в президенты

17:41 Памятник Лесе Украинке в Одессе не поставят — решение депутатов

17:35 В Укргидрометцентре предупредили о морозах на Николая

17:31 Конго скосила неизвестная болезнь — уже умерли десятки человек

17:29 Стало известно, сколько Садовый с замами заработали в ноябре

17:29 Зеленский провел телефонный разговор с Рютте — что обсудили

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

17:25 Капуста стремительно растет в цене — в чем причина

17:08 Что подарить на Святого Николая, если не успели подготовиться

17:03 Новые правила для украинцев в Австрии – что изменится в 2025 году

16:59 Румыния не будет поддерживать Украину — кандидат в президенты

16:37 Лубинец сообщил, на территорию каких стран хочет посягнуть Россия

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

Text

19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК