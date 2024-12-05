Фаворит выборов в Румынии обещает запретить экспорт зерна из Украины

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Фото: Facebook

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску обещает в случае победы прекратить экспорт зерна из Украины из Румынии. Также он выступает против военной помощи Киеву в противостоянии российской агрессии.

Об этом в интервью изданию Reuters заявил сам Кэлин Джорджеску.

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Кандидат в президенты планирует запретить транзит украинского зерна через страну, а также прекратить любую военную поддержку Украины.

"Все это прекратится, если я одержу победу. Как я могу на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте. Невозможно представить, чтобы рядом с нами была война в Европе, поэтому приоритетом однозначно будет то, что эту войну в Украине нужно немедленно прекратить", — сказал он.

Издание напоминает, что с начала полномасштабной войны Румыния помогла Украине транспортировать миллионы тонн зерна через порт Констанца. Также румыны поставляли оружие ВСУ и учили украинских пилотов.

Что известно о Джорджеску

Кэлин Джорджеску известен своими ультраправыми взглядами. В свое время он принадлежал к партии "Альянс за союз румын", которую политологи называют правоэкстремистской. Политик одобряет режим маршала Антонеску, руководившего Румынией в годы Второй мировой войны и являвшегося союзником Гитлера. Также он неоднократно выступал в поддержку российского президента Владимира Путина и называл Украину "вымышленным государством".

Напомним, в состоявшемся 24 ноября первом туре президентских выборов в Румынии Джорджеску набрал 23% голосов и занял первое место. Во втором туре он сразится с лидером либеральной проевропейской партии "Союз спасения Румынии" Еленой Ласкони.

Также мы писали, что премьер-министр Румынии, по итогам выборов оказавшийся на третьем месте, покинул пост лидера Социал-демократической партии.