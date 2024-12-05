Фаворит виборів у Румунії обіцяє заборонити експорт зерна з України

Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску. Фото: Facebook

Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску обіцяє у разі перемоги припинити експорт зерна з України через Румунію. Також він виступає проти військової допомоги Києву у протистоянні російській агресії.

Про це в інтерв’ю виданню Reuters заявив сам Келін Джорджеску.

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Кандидат у президенти планує заборонити транзит українського зерна через країну, а також припинити будь-яку військову підтримку Україні.

"Все це припиниться, якщо я переможу. Як я можу на це погодитися? Це неможливо. Румунія і румунський народ на першому місці. Неможливо уявити, щоб поруч з нами була війна посеред Європи, тому пріоритетом однозначно буде те, що цю війну в Україні потрібно негайно припинити", — сказав він.

Видання нагадує, що з початку повномасштабної війни Румунія допомогла Україні транспортувати мільйони тонн зерна через порт Констанца. Також румуни постачали зброю ЗСУ та навчали українських пілотів.

Що відомо про Джорджеску

Келін Джорджеску відомий своїми ультраправими поглядами. Свого часу він належав до партії "Альянс за союз румунів", яку політологи називають право-екстремістською. Політик схвалює режим маршала Антонеску, який керував Румунією у роки Другої світової війни й був союзником Гітлера. Також він неодноразово виступав на підтримку російського президента Володимира Путіна й називав Україну "вигаданою державою".

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Румунії, який відбувся 24 листопада, Джорджеску набрав 23% голосів і посів перше місце. У другому турі він змагатиметься з лідеркою ліберальної проєвропейської партії "Союз порятунку Румунії" Єленою Ласконі.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Румунії, який за підсумками виборів опинився на третьому місці, залишив посаду лідера Соціал-демократичної партії.