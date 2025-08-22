Румыния предлагает разместить истребители F-35 НАТО на своей территории

Ильи Боложан. Фото: DANIEL MIHAILESCU

Румыния готова предоставить свои военные базы союзникам по Альянсу НАТО. Кроме того, премьер-министр страны предложил разместить там современные истребители Альянса F-35.

Об этом сообщил премьер-министр Румынии Иллие Боложан, передают журналисты издания caleaeuropeana.

Предложение Румынии

По мнению премьер-министра Румынии Иллие Боложана, предоставление военных баз на территории страны союзникам по НАТО может быть вкладом в обеспечение поддержания прочного мира в Украине. В частности, европейский лидер просит Соединенные Штаты прислать истребители F-35 в рамках гарантий безопасности.

При этом, политик заявил, что отправлять войска на территорию Украины Румыния по-прежнему не планирует.

"Во все эти месяцы, как вы знаете, когда в какой-то момент поднимался вопрос поддержки гарантий безопасности для достижения прочного мира в Украине, Румыния как можно четче сказала по меньшей мере две вещи: "Мы не будем посылать войска, мы вообще не будем заниматься возможным предоставлением войск на территории Украины". Это был максимально четкий пункт",— говорит премьер-министр Румынии Иллие Боложан

Иллие Боложан также добавил, что сегодня из аэропортов Румынии уже осуществляется воздушное патрулирование самолетами НАТО для надзора за тем, что происходит в Черном море.

