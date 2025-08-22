Румунія пропонує розмістити винищувачі F-35 НАТО на своїй території

Ілліє Боложан. Фото: DANIEL MIHAILESCU

Румунія готова надати свої військові бази союзникам по Альянсу НАТО. Крім того, прем'єр-міністр країни запропонував розмістити там сучасні винищувачі Альянсу F-35.

Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Ілліє Боложан, передають журналісти видання caleaeuropeana.

Реклама

Читайте також:

Пропозиція Румунії

На думку прем'єр-міністра Румунії Ілліє Боложана, надання військових баз на території країни союзникам по НАТО може бути внеском у забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Зокрема, європейський лідер просить Сполучені Штати надіслати винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки.

При цьому, політик заявив, що надсилати війська на територію України Румунія, як і раніше, не планує.

"У всі ці місяці, як ви знаєте, коли в якийсь момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення міцного миру в Україні, Румунія якомога чіткіше сказала щонайменше дві речі: "Ми не будемо надсилати війська, ми взагалі не будемо займатися можливим наданням військ на території України". Це був максимально чіткий пункт", — каже прем'єр-міністр Румунії Ілліє Боложан

Ілліє Боложан також додав, що сьогодні з аеропортів Румунії вже здійснюється повітряне патрулювання літаками НАТО для нагляду за тим, що відбувається в Чорному морі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відмову України від НАТО за гарантії безпеки. А також про заяву Рютте, щодо членства нашої країни в Альянсі.