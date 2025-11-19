Беспилотник РФ залетел в Румынию во время атаки на Украину

Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: iStock

В Румынии ночью зафиксировали беспилотник, который появился в воздушном пространстве страны на фоне российских атак вблизи границы с Одесской областью. Из-за этого в двух уездах включили систему предупреждения Ro-Alert. Для контроля ситуации в небо подняли немецкие Eurofighter и румынские F-16.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Дрон в Румынии

Министерство обороны Румынии сообщило, что первое предупреждение Ro-Alert прислали в 00:20 для жителей севера уезда Тулча. Вскоре радары обнаружили сигнал беспилотника, который прошел примерно 8 километров над территорией страны — от Вилково до Периправы и Килия-Векэ. После этого отметка исчезла.

В течение следующих 12 минут сигнал беспилотника появлялся снова. Его фиксировали на маршруте от Колибашей в Молдове до Фолтешт, а затем в районе Оанчи уже в Румынии. В 00:59 предупреждение Ro-Alert объявили и в уезде Галац.

В воздух подняли два немецких Eurofighter Typhoon с базы Михай Когелничану, которые взлетели в 00:25. Впоследствии к ним добавились два F-16 румынских ВВС с 71-й авиабазы в Кимпия-Турге. Eurofighter вернулся на базу в 01:50, а F-16 — около 02:30. Сообщений о падении или обломках летательных аппаратов нет. Специальные команды готовы начать поиск, если появится необходимость.

Напомним, мы сообщали, что этой ночью РФ выпустила по Украине более 40 ракет и 470 дронов. Также мы писали, что российская ракета попала в многоэтажку в Тернополе.