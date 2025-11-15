Новые требования Румынии: техосмотр авто для пересечения границы

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Путешественникам, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, стоит быть готовыми к новым требованиям. Пограничники страны больше не впускают транспорт без подтверждения технического состояния. Поэтому если нет сертификата техосмотра — придется возвращаться.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

биометрический паспорт или визу;

документы на авто;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;

доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, в Раду подали законопроект о новых ограничениях для выезда мужчин. Также мы публиковали перечень документов, которые мужчинам надо иметь с собой для выезда из страны.