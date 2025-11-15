Новые требования Румынии: техосмотр авто для пересечения границы

Румыния разворачивает украинцев — без какой бумажки не впускают
Путешественникам, которые планируют ехать в Румынию на собственном авто, стоит быть готовыми к новым требованиям. Пограничники страны больше не впускают транспорт без подтверждения технического состояния. Поэтому если нет сертификата техосмотра — придется возвращаться.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра авто
Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.
Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.
Какие документы нужны на границе с Румынией
Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:
- биометрический паспорт или визу;
- документы на авто;
- медицинскую страховку;
- подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
- доверенность, если управляете чужим авто.
Что нельзя ввозить в Румынию
Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.
