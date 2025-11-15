Видео
Главная Одесса Туман накрыл трассу Одесса-Рени — выезд в Молдову затруднен

Туман накрыл трассу Одесса-Рени — выезд в Молдову затруднен

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 09:10
обновлено: 09:00
Пробки на трассе Одесса-Рени 15 ноября: ситуация на границе
Очереди на границе. Фото: кадр из видео

Сегодня утром, 15 ноября, трассу Одесса-Рени снова сковали пробки, а сильный туман еще больше усложнил движение. Очереди стоят сразу на нескольких направлениях — в сторону Молдовы и в сторону Румынии. Водителям стоит выезжать заранее, ведь ожидание на КПП может затянуться.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса-Рени

Пробки традиционно собрались в самых сложных точках маршрута. Больше всего автомобилей стоит вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта, расположенного в пределах Нижнеднестровского нацпарка. Там очередь растянулась более чем на километр, а движение почти остановилось.

None - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В направлении Орловки проезд тоже не идеальный. На международной трассе М-15 между Татарбунаром, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки, но критического влияния на трафик они не имеют. Однако непосредственно перед КПП "Орловка" уже образовалась большая очередь на выезд в Румынию.

КПП Орлівка
Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

КПП РЕНІ
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Верховной Раде предлагают временно ограничить выезд за границу мужчин с так называемым "льготным бронированием", пока они не приведут в порядок свои военно-учетные документы. Также мы публиковали пакет документов, которые надо иметь с собой мужчинам, пересекающим границу.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
