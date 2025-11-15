Відео
Головна Одеса Туман накрив трасу Одеса-Рені — виїзд до Молдови утруднений

Туман накрив трасу Одеса-Рені — виїзд до Молдови утруднений

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 09:10
Оновлено: 09:00
Затори на трасі Одеса-Рені 15 листопада: ситуація на кордоні
Черги на кордоні. Фото: кадр з відео

Сьогодні вранці, 15 листопада, трасу Одеса-Рені знову скували затори, а сильний туман ще більше ускладнив рух. Черги стоять одразу на кількох напрямках — у бік Молдови та в бік Румунії. Водіям варто виїжджати завчасно, адже очікування на КПП може затягнутися.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Затори традиційно зібралися у найскладніших точках маршруту. Найбільше автомобілів стоїть поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту, розташованого в межах Нижньодністровського нацпарку. Там черга розтягнулася більш ніж на кілометр, а рух майже зупинився.

None - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки проїзд теж не ідеальний. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунаром, Броскою та Ізмаїлом фіксуються локальні затримки, але критичного впливу на трафік вони не мають. Проте безпосередньо перед КПП "Орлівка" вже утворилася велика черга на виїзд до Румунії.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують тимчасово обмежити виїзд за кордон чоловіків із так званим "пільговим бронюванням", доки вони не впорядкують свої військово-облікові документи. Також ми публікували пакет документів, які треба мати із собою чоловікам, що перетинають кордон. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
