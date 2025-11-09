Затори на трасі Одеса-Рені біля Паланки

Черги на кордоні з Молдовою. Фото: кадр з відео

Станом на вечір, 9 листопада, рух на трасі Одеса-Рені знову паралізовано. Найбільше машин стоїть біля пункту пропуску Паланка, де водії годинами чекають у чергах на виїзд з України та в’їзд. Дорога на Орлівку також завантажена, але поки рухається.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені є велике скупчення автотранспорту у селі Великий Дальник та за Маяками, а також перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску ситуація не краща: черги з обох боків — як на виїзд, так і на в’їзд. Водії повідомляють, що очікування може тривати кілька годин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

