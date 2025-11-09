Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині продають базу відпочинку "Ракета" — яка ціна

На Одещині продають базу відпочинку "Ракета" — яка ціна

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 15:46
Оновлено: 15:33
База відпочинку "Ракета", що на Одещині, виставлена на аукціон
База відпочинку на Одещині "Ракета". Фото: prozorro.sale

В Одеській області на електронному аукціоні продають базу відпочинку "Ракета". До комплексу входять кілька будівель, резервуар і майже 400 метрів огорожі. Торги відбудуться вже на початку грудня.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

Реклама
Читайте також:
На Одещині продають базу відпочинку "Ракета" — яка ціна - фото 1
Оголошення про аукціон. Фото: скриншот з Prozorro.Sale

На продаж виставили базу відпочинку "Ракета"

Стартова ціна лота становить 1 328 427 гривень без ПДВ. Пропозиції від потенційних покупців прийматимуть до 1 грудня, а сам аукціон запланований на 2 грудня о 12:55.

База "Ракета"
Будівля бази "Ракета". Фото: prozorro.sale

Що входить в продаж

До складу комплексу входить основна будівля площею 453,4 кв м. та кілька тимчасових споруд — кожна приблизно по 30 квадратних метрів. На території також розташована вбиральня площею 41,9 кв м., резервуар на 11,9 кв м. і огорожа завдовжки 377 метрів.

Комплекс бази "Ракета"
Тимчасові споруди бази відпочинку. Фото: prozorro.sale

Організатори аукціону зазначають, що "Ракета" зберегла всі інвентарні об’єкти в задовільному стані, а територія придатна як для відпочинкової, так і для комерційної діяльності.

Нагадаємо, на Одещині продають занедбаний пансіонат "Енергетик" за 12 800 000 грн. Також ми писали, що в Одесі на продаж виставили елітний будинок у житловому комплексі "Королівські сади". 

Одеса аукціон Одеська область Новини Одеси продаж торги
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації