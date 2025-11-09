База відпочинку "Ракета", що на Одещині, виставлена на аукціон

База відпочинку на Одещині "Ракета". Фото: prozorro.sale

В Одеській області на електронному аукціоні продають базу відпочинку "Ракета". До комплексу входять кілька будівель, резервуар і майже 400 метрів огорожі. Торги відбудуться вже на початку грудня.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот з Prozorro.Sale

На продаж виставили базу відпочинку "Ракета"

Стартова ціна лота становить 1 328 427 гривень без ПДВ. Пропозиції від потенційних покупців прийматимуть до 1 грудня, а сам аукціон запланований на 2 грудня о 12:55.

Будівля бази "Ракета". Фото: prozorro.sale

Що входить в продаж

До складу комплексу входить основна будівля площею 453,4 кв м. та кілька тимчасових споруд — кожна приблизно по 30 квадратних метрів. На території також розташована вбиральня площею 41,9 кв м., резервуар на 11,9 кв м. і огорожа завдовжки 377 метрів.

Тимчасові споруди бази відпочинку. Фото: prozorro.sale

Організатори аукціону зазначають, що "Ракета" зберегла всі інвентарні об’єкти в задовільному стані, а територія придатна як для відпочинкової, так і для комерційної діяльності.

Нагадаємо, на Одещині продають занедбаний пансіонат "Енергетик" за 12 800 000 грн. Також ми писали, що в Одесі на продаж виставили елітний будинок у житловому комплексі "Королівські сади".