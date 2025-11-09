База отдыха "Ракета", что в Одесской области, выставлена на аукцион

База отдыха в Одесской области "Ракета". Фото: prozorro.sale

В Одесской области на электронном аукционе продают базу отдыха "Ракета". В комплекс входят несколько зданий, резервуар и почти 400 метров ограждения. Торги состоятся уже в начале декабря.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

Реклама

Читайте также:

Объявление об аукционе. Фото: скриншот с Prozorro.Sale

На продажу выставили базу отдыха "Ракета"

Стартовая цена лота составляет 1 328 427 гривен без НДС. Предложения от потенциальных покупателей будут принимать до 1 декабря, а сам аукцион запланирован на 2 декабря в 12:55.

Здание базы "Ракета". Фото: prozorro.sale

Что входит в продажу

В состав комплекса входит основное здание площадью 453,4 кв м. и несколько временных сооружений — каждое примерно по 30 квадратных метров. На территории также расположена уборная площадью 41,9 кв м., резервуар на 11,9 кв м. и забор длиной 377 метров.

Временные сооружения базы отдыха. Фото: prozorro.sale

Организаторы аукциона отмечают, что "Ракета" сохранила все инвентарные объекты в удовлетворительном состоянии, а территория пригодна как для отдыха, так и для коммерческой деятельности.

Напомним, в Одесской области продают заброшенный пансионат "Энергетик" за 12 800 000 грн. Также мы писали, что в Одессе на продажу выставили элитный дом в жилом комплексе "Королевские сады".