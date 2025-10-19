Дом в "Королевских садах" в Одессе - за сколько продают

Коттеджи на берегу моря в Одессе. Фото иллюстративное: OLX

В Одессе на продажу выставили элитный дом в жилом комплексе "Королевские сады". Фасад отделан травертином, внутри почти завершен ремонт. Есть собственный бассейн и несколько террас с видом на море. Владелец хочет за него более миллиона долларов США.

Такой дом Новини.LIVE отыскали в соцсети TikTok.

Дом на Французском бульваре в Одессе

Дом расположен на Французском бульваре, в престижном районе Одессы. Это современный трехэтажный особняк из красных кирпичей, площадью около 500 квадратных метров. Внутри — кухня-гостиная с выходом к бассейну, три мастер-спальни, несколько санузлов, гардеробы, собственный кабинет и даже комната, которую можно обустроить как детскую игровую.

Какая цена дома в Одессе

В доме, по словам автора видео, выполнено около 80% ремонта: уже есть плитка, теплый пол, сплит-системы, полная электропроводка, установлены радиаторы и сантехника. Архитекторы предусмотрели дизайн-проект и систему вентиляции по всем этажам.

На территории — залита чаша под бассейн, обустроен гараж на две машины. Из окон открывается вид на море и зеленые террасы. За такую роскошь владельцы хотят выторговать 1,1 миллиона долларов США.

