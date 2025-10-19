Будинок у "Королівських садах" в Одесі — за скільки продають

Котеджі на березі моря в Одесі. Фото ілюстративне: OLX

В Одесі на продаж виставили елітний будинок у житловому комплексі "Королівські сади". Фасад оздоблений травертином, усередині майже завершений ремонт. Є власний басейн й кілька терас із видом на море. Власник хоче за нього понад мільйон доларів США.

Такий будинок Новини.LIVE відшукали в соцмережі TikTok.

Реклама

Читайте також:

Будинок на Французькому бульварі в Одесі

Будинок розташований на Французькому бульварі, у престижному районі Одеси. Це сучасний триповерховий особняк із червоних цеглин площею близько 500 квадратних метрів. Усередині — кухня-вітальня з виходом до басейну, три майстер-спальні, кілька санвузлів, гардероби, власний кабінет і навіть кімната, яку можна облаштувати як дитячу ігрову.

Яка ціна будинку в Одесі

У будинку, за словами автора відео, виконано близько 80% ремонту: уже є плитка, тепла підлога, спліт-системи, повна електропроводка, встановлені радіатори й сантехніка. Архітектори передбачили дизайн-проєкт і систему вентиляції по всіх поверхах.

На території — залита чаша під басейн, облаштовано гараж на дві машини. З вікон відкривається вигляд на море й зелені тераси. За таку розкіш власники хочуть вторгувати 1,1 мільйона доларів США.

Нагадаємо, на Одещині продають з молотка занедбаний пансіонат "Енергетик". Також ми писали, що АРМА шукає управителя для Чорноморського рибного порту на Одещині.