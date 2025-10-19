Відео
Україна
Головна Одеса На Одещині виставили на торги зруйнований пансіонат — яка ціна

На Одещині виставили на торги зруйнований пансіонат — яка ціна

Дата публікації: 19 жовтня 2025 15:37
Оновлено: 15:21
Аукціон пансіонату "Енергетик" — коли старт продажу
Зруйнований «Енергетик» виставили на торги. Фото: ілюстративне: OLX

На Одещині продають з молотка занедбаний пансіонат "Енергетик". Об’єкт без світла, води й газу, частину споруд пошкоджено вибухом на сусідній базі. Стартова ціна — 12 800 000 грн.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

На Одещині продають пансіонат

Йдеться про єдиний майновий комплекс у селі Лебедівка Білгород-Дністровського району. Лот включає 59 дерев’яних будиночків, два склади, будівлю дизельної, гараж, їдальню, тенісний зал, умивальник, вбиральню, душову та дворові споруди. Нерухомість зведена у 1975 році, вісім років не працює та без капремонту з часу будівництва. На території немає електро-, водо-, газопостачання; частина конструкцій зогнила, частина — зруйнована вибухом ракети на сусідньому об’єкті. Локація є контрольованим прикордонним районом, тож у воєнний час доступ обмежений.

Більше про аукціон

Аукціон відбудеться в межах справи про банкрутство № 916/2437/20. Попередні торги у вересні не склалися. 

Земельна ділянка під комплексом належить Тузлівській сільраді. Після отримання нотаріального свідоцтва покупець самостійно оформлює право користування ділянкою або набуває її у власність — за нормами ст. 377 ЦКУ та ст. 120 ЗКУ. Обтяження на майно відсутні.

Нагадаємо, на Одещині оголосили пошук управителя для комплексу причалів Чорноморського рибного порту, що, розташований у Бурлачій Балці. Також ми писали, що торік, у ніч проти 19 жовтня 2024 року, російські окупанти атакували передмістя Одеси касетними ракетами. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
