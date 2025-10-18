В Одесі продають судно, що співпрацювало з окупантами РФ

Судно "USKO MFU". Фото: Prozorro.Sale

В Одесі виставили на продаж суховантаж під прапором Камеруну, який раніше співпрацював із російськими окупантами та незаконно заходив у кримські порти. Судно "USKO MFU" конфіскували торік після гучного затримання Морською охороною. Тепер його продають через аукціон — стартова ціна майже 5 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

Яка стартова ціна судна на аукціоні

Торги стартували 17 жовтня, триватимуть до 3 листопада, а сам аукціон відбудеться 4 листопада. Початкова вартість лоту — 4 958 880 гривень.

Що відомо про судно "USKO MFU"

Судно стало відомим після гучного інциденту влітку 2024 року. Тоді підрозділи Морської охорони затримали "USKO MFU" в акваторії Одеської області, коли воно прямувало до тимчасово окупованого Криму. Правоохоронці встановили, що корабель незаконно заходив у кримські порти, порушуючи заборону на судноплавство в окупованих водах, і співпрацював із російською стороною.

У жовтні 2024 року судно конфіскували. Капітана звинуватили у порушенні порядку в’їзду на окуповану територію з метою завдання шкоди державним інтересам.

В якому стані судно "USKO MFU"

Тепер суховантаж із сумнівним минулим продають як арештований актив. Його технічний стан фахівці оцінюють як вкрай незадовільний: корпус має знос і вм’ятини, палуба зруйнована корозією, системи вентиляції й гідравліки пошкоджені, навігаційне та рятувальне обладнання відсутнє. Головний двигун потребує капітального ремонту після тривалого простою.

Нагадаємо, Фонд держмайна продає будинок конструкторського бюро заводу КІНАП в Одесі. Також в Одесі виставили на продаж дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник".