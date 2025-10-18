В Одессе продают судно, сотрудничавшее с оккупантами РФ

Судно "USKO MFU". Фото: Prozorro.Sale

В Одессе выставили на продажу сухогруз под флагом Камеруна, который ранее сотрудничал с российскими оккупантами и незаконно заходил в крымские порты. Судно "USKO MFU" конфисковали в прошлом году после громкого задержания Морской охраной. Теперь его продают через аукцион — стартовая цена почти 5 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

Какова стартовая цена судна на аукционе

Торги стартовали 17 октября, продлятся до 3 ноября, а сам аукцион состоится 4 ноября. Начальная стоимость лота — 4 958 880 гривен.

Что известно о судне "USKO MFU"

Судно стало известным после громкого инцидента летом 2024 года. Тогда подразделения Морской охраны задержали "USKO MFU" в акватории Одесской области, когда оно направлялось во временно оккупированный Крым. Правоохранители установили, что корабль незаконно заходил в крымские порты, нарушая запрет на судоходство в оккупированных водах, и сотрудничал с российской стороной.

В октябре 2024 года судно конфисковали. Капитана обвинили в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию с целью нанесения ущерба государственным интересам.

В каком состоянии судно "USKO MFU"

Теперь сухогруз с сомнительным прошлым продают как арестованный актив. Его техническое состояние специалисты оценивают как крайне неудовлетворительное: корпус имеет износ и вмятины, палуба разрушена коррозией, системы вентиляции и гидравлики повреждены, навигационное и спасательное оборудование отсутствует. Главный двигатель требует капитального ремонта после длительного простоя.

