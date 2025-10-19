Відео
Рік тому Одеса пережила перший удар касетною ракетою — наслідки

Рік тому Одеса пережила перший удар касетною ракетою — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 10:35
Оновлено: 10:21
Річниця атаки на Одесу 19 жовтня 2024 — зруйнований будинок
Будівля, пошкоджена внаслідок атаки РФ на Одесу у ніч на 19 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Торік, у ніч на 19 жовтня 2024 року російські окупанти атакували передмістя Одеси ракетами. Загарбники поцілили у житловий квартал: триповерховий будинок зруйновано, дві автівки згоріли. Тоді лише дивом обійшлося без жертв.

Сьогодні, у річницю удару по цивільній інфраструктурі, Новини.LIVE згадують, як Одеса пережила ніч на 19 жовтня 2024 року. 

Читайте також:

Удар по Одесі 19 жовтня 2024

Тієї ночі Одеса прокинулася від вибухів — росіяни атакували приватний сектор на околиці міста. Ракета влучила просто в житловий будинок, який миттєво загорівся. Поруч спалахнули два легковики.

Рятувальники прибули на місце одразу, але роботу ускладнювала повторна повітряна тривога. Вогонь гасили понад дві години. Полум’я поширилося на 300 квадратних метрів, а вибухова хвиля вибила шибки в сусідніх будинках.

Ударили касетною ракетою 

За даними військових, удар завдали з тимчасово окупованого Криму — окупанти випустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Усі боєприпаси збили сили ППО, однак ракети мали касетні бойові частини, тому уламки розлетілися на значну відстань і спричинили масштабні руйнування.

Вирва від ракети
Вирва яка з'явилась від ракети внаслідок атаки РФ на Одесу у ніч на 19 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Під час обстрілу також постраждала база відпочинку, яка не працювала. У будівлі вибито всі вікна, зруйновано номери, на території — уламки ракет. Попри руйнування, того дня ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, російські окупанти безпілотниками та артилерією вночі атакували Дніпропетровську область. Також ми писали, що Кирило Буданов відповів, чи можливе закінчення повномасштабної війни Росії проти України до кінця 2025 року.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
