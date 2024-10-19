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Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян

19 жовтня 2024 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Наслідки ракетної атаки в Одесі: пошкоджені автівки та будівлі
Зруйноване помешкання. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Потрощені автівки, вибите скло і пошкоджені стіни — росіяни вночі знову завдали біди мешканцям Одещини. Ворожа ракета частково зруйнувала базу відпочинку у передмісті, під атаку також потрапили й житлові будинки. 

Новини.LIVE побували на місці подій та дізналися у мешканців, як вони пережили нічну атаку.

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Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 1
Пошкоджений дах будинку. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака на Одесу

У ніч на суботу, 19 жовтня, Одеса знову стала ціллю ракетних ударів російських військ. Ворожа ракетна атака завдала значної шкоди передмістю. Мешканці пошкоджених будинків розповідають, почули вибух, коли сиділи на кухні, як опинилися в передпокої — уже не пам'ятають. 

"Ми були на кухні, і навіть не пам'ятаємо як опинилися в передпокої, нас страхом "винесло" туди. Чули "бахи" перед цим. У нашому будинку зруйновані вікна", — каже Валентина.

Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 1
У Валентини пошкоджені вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE
Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 2
Вибите вікно та осколки. Фото: Новини.LIVE

Жінка додає, що пошкоджень зазнали майже всі будинки навкруги, а посеред району — вирва, яка утворилася від вибуху ракети. Також унаслідок атаки потрощені автівки та пошкоджені фасади багатьох будівель.

Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 3
Вирва від ракети. Фото: Новини.LIVE
Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 4
Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE
Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 6
Пошкоджені ворота. Фото: Новини.LIVE

Окрім житлових будинків, була серйозно пошкоджена й база відпочинку, що не працює вже три роки. Директор бази, Олександр Брєєв, повідомив, що майже всі номери зруйновані: вибито скло та рами, а також пошкоджено інші частини будівлі, повсюди розкидані уламки ракети, які можуть бути ще небезпечними.

"Десь о 9:00 сюди прилетіло. Всі номери на базі пошкоджені. Пізніше вночі вона ще й горіла. Мені зателефонували вночі, що горить база, а я не міг приїхати, бо була комендантська година. Зараз тут уламки всюди, чекаємо піротехніків", — додає чоловік. 

Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 7
Директор пошкодженої бази Олександр Брєєв. Фото: Новини.LIVE
Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 8
Зруйнований балкон. Фото: Новини.LIVE
Незчулися як опинились в коридорі — одесити про нічну атаку росіян - фото 9
Вибиті вікна та двері. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що зараз на місці події працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки. Інформація про постраждалих поки що уточнюється.

Нічні вибухи в Одесі: що відомо на зараз

Російські окупанти черговий раз вночі вдарили по житловій забудові Одеси. Пошкоджено понад десять приватних будинків, поранених немає. У державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відзначили, що роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги. Загалом рятувальники майже 2,5 години ліквідовували наслідки, площа загоряння сягнула 300 квадратних метрів.

Нагадаємо, ворожі кораблі чергують у Чорному морі сьогодні, 19 жовтня. 

Також в передмісті Одеси вночі застрелили чоловіка.

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