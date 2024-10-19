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Не заметили, как оказались в коридоре — одесситы о ночной атаке россиян

19 октября 2024 12:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Последствия ракетной атаки в Одессе: повреждены автомобили и здания
Разрушена квартира. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Разбитые автомобили, выбитые стекла и поврежденные стены — россияне ночью снова нанесли беды жителям Одесчины. Вражеская ракета частично разрушила базу отдыха в пригороде, под атаку попали и жилые дома.

Новини.LIVE побывали на месте событий и узнали у жителей, как они пережили ночную атаку.

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Поврежденная крыша дома. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака на Одессу

В ночь на субботу, 19 октября, Одесса снова стала целью ракетных ударов российских войск. Вражеская ракетная атака нанесла значительный урон пригороду. Жители поврежденных домов рассказывают, услышали взрыв, сидя на кухне, как оказались в прихожей — уже не помнят.

"Мы были на кухне, и даже не помним как оказались в прихожей, нас страхом "вынесло" туда. Слышали "бахи" перед этим. В нашем доме разрушены окна", — говорит Валентина.

Не заметили, как оказались в коридоре — одесситы о ночной атаке россиян - фото 1
У Валентины повреждены окна в доме. Фото: Новини.LIVE
Не заметили, как оказались в коридоре — одесситы о ночной атаке россиян - фото 2
Выбито окно и осколки. Фото: Новини.LIVE

Женщина добавляет, что повреждения получили почти все дома вокруг, а посреди района — воронка, образовавшаяся от взрыва ракеты. Также в результате атаки разбиты автомобили и повреждены фасады многих зданий.

Не заметили, как оказались в коридоре — одесситы о ночной атаке россиян - фото 3
Вырва от ракеты. Фото: Новини.LIVE
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Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE
Не заметили, как оказались в коридоре — одесситы о ночной атаке россиян - фото 6
Поврежденные ворота. Фото: Новини.LIVE

Кроме жилых домов была серьезно повреждена и база отдыха, не работающая уже три года. Директор базы, Александр Бреев, сообщил, что почти все номера разрушены: выбиты стекла и рамы, а также повреждены другие части здания, повсюду разбросаны обломки ракеты, которые могут быть еще опасны.

"Где-то в 9:00 сюда прилетело. Все номера на базе повреждены. Позже ночью она еще и горела. Мне позвонили по ночам, что горит база, а я не мог приехать, потому что был комендантский час. Сейчас здесь обломки повсюду, ждем пиротехников", — добавляет мужчина.

Не заметили, как оказались в коридоре — одесситы о ночной атаке россиян - фото 7
Директор поврежденной базы Александр Бреев. Фото: Новини.LIVE
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Разрушенный балкон. Фото: Новини.LIVE
Не заметили, как оказались в коридоре — одесситы о ночной атаке россиян - фото 9
Выбиты окна и двери. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что сейчас на месте происшествия работают спасатели и экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки. Информация о пострадавших пока уточняется.

Ночные взрывы в Одессе: что известно сейчас

Российские оккупанты в очередной раз ночью ударили по жилой застройке Одессы. Повреждены более десяти частных домов, раненых нет. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили, что работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. В общей сложности спасатели почти 2,5 часа ликвидировали последствия, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Напомним, вражеские корабли дежурят в Черном море сегодня, 19 октября.

Также в пригороде Одессы ночью застрелили мужчину.

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