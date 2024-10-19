Понад 10 приватних будинків постраждали в Одесі в результаті чергового ракетного удару РФ

Наслідки удару по Одесі. Фото: Скриншот

Російські окупанти черговий раз вночі вдарили по житловій забудові Одеси. Зараз на місці подій працюють рятувальники та медики.

Про це повідомляє в.о. Одеського міського голови Олександр Філатов.

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За його даними, в результаті удару пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків. Поки що у місцевої влади немає інформації щодо загиблих або поранених.

Після того, як рятувальні служби закінчать свою роботу до ліквідації наслідків удару залучать комунальні служби, заявив Філатов.

Нагадаємо, минулої ночі ворог атакував Одещину дронами.

Також міністри закордонних справ північноєвропейських країн закликали надати військову допомогу Україні у пришвидшеному режимі.