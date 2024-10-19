Более 10 частных домов пострадали в Одессе в результате очередного ракетного удара РФ

Последствия удара по Одессе. Фото: Скриншот

Российские оккупанты очередной раз ночью ударили по жилой застройке Одессы. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.

Об этом сообщает и.о. Одесский городской голова Александр Филатов.

Читайте также:

Какие последствия ракетной атаки на Одессу

По его данным, в результате удара повреждена трехэтажка и более 10 частных домов. Пока у местных властей нет информации о погибших или раненых.

После того как спасательные службы закончат свою работу до ликвидации последствий удара, привлекут коммунальные службы, заявил Филатов.

Напомним, минувшей ночью враг атаковал Одесщину дронами.

Также министры иностранных дел североевропейских стран призвали оказать военную помощь Украине в ускоренном режиме.