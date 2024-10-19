Ракетний удар по Одесі 19 жовтня — є влучання у житлові будинки

Ліквідація наслідків російського удару по Одесі. Фото: Олег Кіпер

У ніч на суботу, 19 жовтня, російська армія вдарила ракетою по Одесі. Окупанти влучили у житлову забудову.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

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За даними місцевої влади, росіяни поцілили у приватний сектор обласного центру. Там велика кількість житлових будинків.

"Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у будинку після обстрілу. Фото: Олег Кіпер

Голова ОВА зазначив, що пошкоджено більше десяти приватних будинків, поранених немає.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини", — додав Кіпер.

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

У державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відзначили, що роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги.

"Від ДСНС залучались сім одиниць техніки та 21 вогнеборець", — підсумували рятувальники.

ДСНС ліквідувала пожежу. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня ворог атакував Одещину. До ліквідації наслідків удару залучені комунальні служби.

Раніше ми повідомляли, що унаслідок нічної російської атаки ударними безпілотниками на Київ є руйнування у двох районах. Поранення отримала жінка.