Ракетний удар по Одесі 19 жовтня — є влучання у житлові будинки

Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові в Одесі — фото наслідків
У ніч на суботу, 19 жовтня, російська армія вдарила ракетою по Одесі. Окупанти влучили у житлову забудову.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.
Наслідки російського удару по Одесі
За даними місцевої влади, росіяни поцілили у приватний сектор обласного центру. Там велика кількість житлових будинків.
"Внаслідок атаки сталося загорання триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що пошкоджено більше десяти приватних будинків, поранених немає.
"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину рф проти цивільного населення Одещини", — додав Кіпер.
У державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відзначили, що роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги.
"Від ДСНС залучались сім одиниць техніки та 21 вогнеборець", — підсумували рятувальники.
Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня ворог атакував Одещину. До ліквідації наслідків удару залучені комунальні служби.
Раніше ми повідомляли, що унаслідок нічної російської атаки ударними безпілотниками на Київ є руйнування у двох районах. Поранення отримала жінка.
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