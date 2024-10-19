Ракетный удар по Одессе 19 октября — есть попадание в жилые дома

Россияне ударили ракетой по жилой застройке в Одессе — фото последствий
В ночь на субботу, 19 октября, российская армия ударила ракетой по Одессе. Оккупанты попали в жилую застройку.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.
Последствия российского удара по Одессе
По данным местных властей, россияне попали в частный сектор областного центра. Там большое количество жилых домов.
"В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом", — говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что повреждено более десяти частных домов, раненых нет.
"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления России против гражданского населения Одеской области", — добавил Кипер.
В государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги.
"От ГСЧС привлекались семь единиц техники и 21 пожарный", — подытожили спасатели.
Напомним, в ночь на 19 октября враг атаковал Одесскую область. К ликвидации последствий удара привлечены коммунальные службы.
Ранее мы сообщали, что в результате ночной российской атаки ударными беспилотниками на Киев есть разрушение в двух районах. Ранение получила женщина.
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