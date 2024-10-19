Ракетный удар по Одессе 19 октября — есть попадание в жилые дома

Ликвидация последствий российского удара по Одессе. Фото: Олег Кипер

В ночь на субботу, 19 октября, российская армия ударила ракетой по Одессе. Оккупанты попали в жилую застройку.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram.

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Последствия российского удара по Одессе

По данным местных властей, россияне попали в частный сектор областного центра. Там большое количество жилых домов.

"В результате атаки произошло возгорание трехэтажного здания и двух легковых автомобилей рядом", — говорится в сообщении.

Пожар в доме после обстрела. Фото: Олег Кипер

Глава ОВА отметил, что повреждено более десяти частных домов, раненых нет.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления России против гражданского населения Одеской области", — добавил Кипер.

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги.

"От ГСЧС привлекались семь единиц техники и 21 пожарный", — подытожили спасатели.

ГСЧС ликвидировала пожар. Фото: Олег Кипер

Напомним, в ночь на 19 октября враг атаковал Одесскую область. К ликвидации последствий удара привлечены коммунальные службы.

Ранее мы сообщали, что в результате ночной российской атаки ударными беспилотниками на Киев есть разрушение в двух районах. Ранение получила женщина.