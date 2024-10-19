На Одещині вперше збили ракету Х-69 з касетною бойовою частиною

Запуск ракети з літака. Фото ілюстративне: росЗМІ

Вночі російські загарбники атакували Одещину крилатою ракетою Х-69, оснащену касетною бойовою частиною. Це перший задокументований випадок застосування такого озброєння.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Повідомлення Сергія Братчука. Фото: скриншот

Х-69 з касетною бойовою частиною

Під час нічної атаки на Одеську область протиповітряна оборона України збила крилату ракету Х-69 з касетною бойовою частиною. За словами Сергія Братчука, це перший випадок використання цього боєприпасу по Одеській області.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Він також додав, що касетні боєприпаси представляють особливу загрозу, оскільки вони розкидають суббоєприпаси, здатні спричинити масштабні руйнування на великій площі.

"У разі виявлення таких елементів — не торкайтеся їх та негайно викликайте підрозділи ДСНС для безпечного знешкодження", — написав Братчук.

Нічні вибухи в Одесі: що відомо на зараз

Російські окупанти черговий раз вночі вдарили по житловій забудові Одеси. Пошкоджено понад десять приватних будинків. У державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відзначили, що роботи з ліквідації пожежі ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги. Загалом рятувальники майже 2,5 години ліквідовували наслідки, площа загоряння сягнула 300 квадратних метрів. За офіційними повідомленнями, жертв та поранених немає.

Нагадаємо, росіяни вночі знову завдали біди мешканцям Одещини. Ворожа ракета частково зруйнувала базу відпочинку у передмісті, під атаку також потрапили й житлові будинки. Також Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури на Черкащині.