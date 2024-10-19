В Одесской области впервые сбили ракету Х-69 с кассетной боевой частью

Запуск ракеты с самолета. Фото иллюстративное: росСМИ

Ночью российские захватчики атаковали Одесчину крылатой ракетой Х-69, оснащенной кассетной боевой частью. Это первый документированный случай применения такого вооружения.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Сообщение Сергея Братчука. Фото: скриншот

Х-69 с кассетной боевой частью

Во время ночной атаки на Одесскую область противовоздушная оборона Украины сбила крылатую ракету Х-69 с кассетной боевой частью. По словам Сергея Братчука, это первый случай использования боеприпаса по Одесской области.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Он также добавил, что кассетные боеприпасы представляют особую угрозу, поскольку они разбрасывают суббоеприпасы, способные повлечь за собой масштабные разрушения на большой площади.

"В случае обнаружения таких элементов - не прикасайтесь к ним и немедленно вызывайте подразделения ГСЧС для безопасного обезвреживания", — написал Братчук.

Ночные взрывы в Одессе: что известно сейчас

Российские оккупанты в очередной раз ночью ударили по жилой застройке Одессы. Повреждены более десяти частных домов. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили, что работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. В общей сложности спасатели почти 2,5 часа ликвидировали последствия, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. По официальным сообщениям, жертв и раненых нет.

Напомним, россияне ночью снова нанесли беды жителям Одесчины. Вражеская ракета частично разрушила базу отдыха в пригороде, под атаку попали и жилые дома. Также Россия ударила по объекту критической инфраструктуры Черкасской области.