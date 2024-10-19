В Одесской области впервые сбили ракету Х-69 с кассетной боевой частью

Россияне впервые атаковали Одесчину ракетой Х-69 с кассетной боевой частью
Ночью российские захватчики атаковали Одесчину крылатой ракетой Х-69, оснащенной кассетной боевой частью. Это первый документированный случай применения такого вооружения.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
Х-69 с кассетной боевой частью
Во время ночной атаки на Одесскую область противовоздушная оборона Украины сбила крылатую ракету Х-69 с кассетной боевой частью. По словам Сергея Братчука, это первый случай использования боеприпаса по Одесской области.
Он также добавил, что кассетные боеприпасы представляют особую угрозу, поскольку они разбрасывают суббоеприпасы, способные повлечь за собой масштабные разрушения на большой площади.
"В случае обнаружения таких элементов - не прикасайтесь к ним и немедленно вызывайте подразделения ГСЧС для безопасного обезвреживания", — написал Братчук.
Ночные взрывы в Одессе: что известно сейчас
Российские оккупанты в очередной раз ночью ударили по жилой застройке Одессы. Повреждены более десяти частных домов. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отметили, что работы по ликвидации пожара усложнялись из-за повторного сигнала воздушной тревоги. В общей сложности спасатели почти 2,5 часа ликвидировали последствия, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. По официальным сообщениям, жертв и раненых нет.
Напомним, россияне ночью снова нанесли беды жителям Одесчины. Вражеская ракета частично разрушила базу отдыха в пригороде, под атаку попали и жилые дома. Также Россия ударила по объекту критической инфраструктуры Черкасской области.
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