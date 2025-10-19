Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Год назад Одесса пережила удар кассетной ракетой — последствия

Год назад Одесса пережила удар кассетной ракетой — последствия

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 10:35
обновлено: 10:21
Годовщина атаки на Одессу 19 октября 2024 года - разрушенный дом
Здание, поврежденное в результате атаки РФ на Одессу в ночь на 19 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

В прошлом году, в ночь на 19 октября 2024 года российские оккупанты атаковали пригород Одессы ракетами. Захватчики попали в жилой квартал: трехэтажный дом разрушен, две машины сгорели. Тогда лишь чудом обошлось без жертв.

Сегодня, в годовщину удара по гражданской инфраструктуре, Новини.LIVE вспоминают, как Одесса пережила ночь на 19 октября 2024 года.

Реклама
Читайте также:

Удар по Одессе 19 октября 2024 года

Той ночью Одесса проснулась от взрывов — россияне атаковали частный сектор на окраине города. Ракета попала прямо в жилой дом, который мгновенно загорелся. Рядом вспыхнули две легковушки.

Спасатели прибыли на место сразу, но работу осложняла повторная воздушная тревога. Огонь тушили более двух часов. Пламя распространилось на 300 квадратных метров, а взрывная волна выбила стекла в соседних домах.

Ударили кассетной ракетой

По данным военных, удар нанесли из временно оккупированного Крыма — оккупанты выпустили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Все боеприпасы сбили силы ПВО, однако ракеты имели кассетные боевые части, поэтому обломки разлетелись на значительное расстояние и вызвали масштабные разрушения.

Вирва від ракети
Воронка, которая появилась от ракеты в результате атаки РФ на Одессу в ночь на 19 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Во время обстрела также пострадала база отдыха, которая не работала. В здании выбиты все окна, разрушены номера, на территории - обломки ракет. Несмотря на разрушения, в тот день никто не погиб и не пострадал.

Напомним, российские оккупанты беспилотниками и артиллерией ночью атаковали Днепропетровскую область. Также мы писали, что Кирилл Буданов ответил, возможно ли окончание полномасштабной войны России против Украины до конца 2025 года.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы ракета атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации