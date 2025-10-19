Годовщина атаки на Одессу 19 октября 2024 года - разрушенный дом

Здание, поврежденное в результате атаки РФ на Одессу в ночь на 19 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

В прошлом году, в ночь на 19 октября 2024 года российские оккупанты атаковали пригород Одессы ракетами. Захватчики попали в жилой квартал: трехэтажный дом разрушен, две машины сгорели. Тогда лишь чудом обошлось без жертв.

Сегодня, в годовщину удара по гражданской инфраструктуре, Новини.LIVE вспоминают, как Одесса пережила ночь на 19 октября 2024 года.

Удар по Одессе 19 октября 2024 года

Той ночью Одесса проснулась от взрывов — россияне атаковали частный сектор на окраине города. Ракета попала прямо в жилой дом, который мгновенно загорелся. Рядом вспыхнули две легковушки.

Спасатели прибыли на место сразу, но работу осложняла повторная воздушная тревога. Огонь тушили более двух часов. Пламя распространилось на 300 квадратных метров, а взрывная волна выбила стекла в соседних домах.

Ударили кассетной ракетой

По данным военных, удар нанесли из временно оккупированного Крыма — оккупанты выпустили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Все боеприпасы сбили силы ПВО, однако ракеты имели кассетные боевые части, поэтому обломки разлетелись на значительное расстояние и вызвали масштабные разрушения.

Воронка, которая появилась от ракеты в результате атаки РФ на Одессу в ночь на 19 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Во время обстрела также пострадала база отдыха, которая не работала. В здании выбиты все окна, разрушены номера, на территории - обломки ракет. Несмотря на разрушения, в тот день никто не погиб и не пострадал.

