Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине выставили на торги разрушенный пансионат — какая цена

На Одесчине выставили на торги разрушенный пансионат — какая цена

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 15:37
обновлено: 15:21
Аукцион пансионата "Энергетик" - когда старт продаж
Разрушенный "Энергетик" выставили на торги. Фото: иллюстративное: OLX

В Одесской области продают с молотка заброшенный пансионат "Энергетик". Объект без света, воды и газа, часть сооружений повреждена взрывом на соседней базе. Стартовая цена — 12 800 000 грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

Реклама
Читайте также:

В Одесской области продают пансионат

Речь идет о едином имущественном комплексе в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района. Лот включает 59 деревянных домиков, два склада, здание дизельной, гараж, столовую, теннисный зал, умывальник, уборную, душевую и дворовые постройки. Недвижимость возведена в 1975 году, восемь лет не работает и без капремонта со времени строительства. На территории нет электро-, водо-, газоснабжения; часть конструкций сгнила, часть — разрушена взрывом ракеты на соседнем объекте. Локация является контролируемым пограничным районом, поэтому в военное время доступ ограничен.

Больше об аукционе

Аукцион состоится в рамках дела о банкротстве № 916/2437/20. Предыдущие торги в сентябре не сложились.

Земельный участок под комплексом принадлежит Тузловскому сельсовету. После получения нотариального свидетельства покупатель самостоятельно оформляет право пользования участком или приобретает его в собственность — по нормам ст. 377 ГКУ и ст. 120 ЗКУ. Обременения на имущество отсутствуют.

Напомним, в Одесской области объявили поиск управляющего для комплекса причалов Черноморского рыбного порта, который расположен в Бурлачей Балке. Также мы писали, что в прошлом году, в ночь на 19 октября 2024 года, российские оккупанты атаковали пригород Одессы кассетными ракетами.

Одесса аукцион Одесская область Новости Одессы продажа торги
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации