Аукцион пансионата "Энергетик" - когда старт продаж

В Одесской области продают с молотка заброшенный пансионат "Энергетик". Объект без света, воды и газа, часть сооружений повреждена взрывом на соседней базе. Стартовая цена — 12 800 000 грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

В Одесской области продают пансионат

Речь идет о едином имущественном комплексе в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района. Лот включает 59 деревянных домиков, два склада, здание дизельной, гараж, столовую, теннисный зал, умывальник, уборную, душевую и дворовые постройки. Недвижимость возведена в 1975 году, восемь лет не работает и без капремонта со времени строительства. На территории нет электро-, водо-, газоснабжения; часть конструкций сгнила, часть — разрушена взрывом ракеты на соседнем объекте. Локация является контролируемым пограничным районом, поэтому в военное время доступ ограничен.

Аукцион состоится в рамках дела о банкротстве № 916/2437/20. Предыдущие торги в сентябре не сложились.

Земельный участок под комплексом принадлежит Тузловскому сельсовету. После получения нотариального свидетельства покупатель самостоятельно оформляет право пользования участком или приобретает его в собственность — по нормам ст. 377 ГКУ и ст. 120 ЗКУ. Обременения на имущество отсутствуют.

Напомним, в Одесской области объявили поиск управляющего для комплекса причалов Черноморского рыбного порта, который расположен в Бурлачей Балке. Также мы писали, что в прошлом году, в ночь на 19 октября 2024 года, российские оккупанты атаковали пригород Одессы кассетными ракетами.