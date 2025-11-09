Пробки на трассе Одесса-Рени возле Паланки

Очереди на границе с Молдовой. Фото: кадр из видео

По состоянию на вечер, 9 ноября, движение на трассе Одесса-Рени снова парализовано. Больше всего машин стоит возле пункта пропуска Паланка, где водители часами ждут в очередях на выезд из Украины и въезд. Дорога на Орловку также загружена, но пока движется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом пропуска ситуация не лучше: очереди с обеих сторон — как на выезд, так и на въезд. Водители сообщают, что ожидание может длиться несколько часов.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

