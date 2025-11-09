Видео
Выезд в Молдову — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

Дата публикации 9 ноября 2025 09:47
обновлено: 09:54
Пробки на трассе Одесса-Рени 9 ноября - Паланка, Орловка, Рени
Машины в очереди на границе. Фото: кадр из видео

Сегодня утром, 9 ноября, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки из-за высокой интенсивности движения к южным границам. Водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, сталкиваются с длительными задержками из-за проверки документов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки до Паланки и Старокозачьего

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні - фото 1
Пробки до Паланки и Староказачьего. Фото: скриншот из Google Maps

Кроме этого, также наблюдаются очереди и на пропускном пункте "Старокозачье — Тудора". Там машины стоят от самого поворота к таможне.

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, какие документы обязательны для того, чтобы попасть в Молдову на авто. Также мы сообщали, может ли ТЦК вмешаться и не дать морякам выехать за границу для работы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
