Пробка на трассе Одесса-Рени перед Паланкой

Очереди на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: кадр из видео

Вечером 8 ноября на трассе M-15 (Одесса-Рени) образовалась большая пробка — больше всего транспортных средств скопилось возле пункта пропуска Паланка. Водители стоят в очередях как на выезд из Украины, так и на въезд. Такой коллапс обусловлен неработающей базой, и хотя пункты уже возобновили свою работу, желающих выехать за границу не стало меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На юге Одесской области снова затруднено движение на международной трассе: длинная очередь образовалась вблизи села Большой Дальник и за Маяками, где транспорт уже обозначен на карте как зона затора. Особенно проблемным является подъезд к КПП Паланка — участок дороги через Нижнеднестровский национальный природный парк. При самом пункте стоит очередь, которая меньше чем полкилометра, но достаточная, чтобы создать значительное скопление машин. Такая же ситуация наблюдается и на пункте пропуска "Старокозачье-Тудора".

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

В направлении Орловки также фиксируют повышенное скопление машин: возле Татарбунаров и Измаила движение замедлено, хотя еще не остановлено. Зато на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который ведет в Молдову, очередей пересечения границы не зафиксировано, но на въезд в Украину — очередь есть, и карта тоже демонстрирует "красный" участок движения.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

