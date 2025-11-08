Видео
Видео

Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — очередь перед Паланкой увеличилась

Пробки на трассе Одесса-Рени — очередь перед Паланкой увеличилась

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 17:25
обновлено: 17:19
Пробка на трассе Одесса-Рени перед Паланкой
Очереди на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: кадр из видео

Вечером 8 ноября на трассе M-15 (Одесса-Рени) образовалась большая пробка — больше всего транспортных средств скопилось возле пункта пропуска Паланка. Водители стоят в очередях как на выезд из Украины, так и на въезд. Такой коллапс обусловлен неработающей базой, и хотя пункты уже возобновили свою работу, желающих выехать за границу не стало меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

На юге Одесской области снова затруднено движение на международной трассе: длинная очередь образовалась вблизи села Большой Дальник и за Маяками, где транспорт уже обозначен на карте как зона затора. Особенно проблемным является подъезд к КПП Паланка — участок дороги через Нижнеднестровский национальный природный парк. При самом пункте стоит очередь, которая меньше чем полкилометра, но достаточная, чтобы создать значительное скопление машин. Такая же ситуация наблюдается и на пункте пропуска "Старокозачье-Тудора".

Затори на трасі Одеса-Рені — черга перед Паланкою збільшилась - фото 1
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

В направлении Орловки также фиксируют повышенное скопление машин: возле Татарбунаров и Измаила движение замедлено, хотя еще не остановлено. Зато на пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который ведет в Молдову, очередей пересечения границы не зафиксировано, но на въезд в Украину — очередь есть, и карта тоже демонстрирует "красный" участок движения.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Одесской области лицей получит собственную солнечную электростанцию. Также мы писали, что против Одесского зоопарка открыли уголовное дело.

Молдова Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
