Сбой на границе с Молдовой: временно не работают посты

На молдавско-украинской границе сегодня, 8 ноября, приостановили работу совместные таможенные посты. Проезд на других пунктах пропуска также затруднен из-за технических неисправностей украинских систем контроля.

Об этом в субботу, 8 ноября, сообщила Пограничная полиция Молдовы.

По их данным, причиной стали технические проблемы в информационных системах украинских органов контроля. Поэтому украинская сторона пока не может принимать транспортные средства для проверки.

Другие пункты пропуска тоже работают с ограничениями. Поток автомобилей и людей регулируют вручную, чтобы избежать полного паралича движения.

В Молдове сообщили, что уже контактируют с украинскими службами и работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу систем.

"Мы делаем все, чтобы минимизировать неудобства для людей. Просим отнестись с пониманием и терпением к ситуации", — говорится в официальном сообщении.

Когда именно движение восстановится полностью, пока неизвестно. Обновление информации обещают обнародовать сразу после устранения технических неисправностей.

Отметим, что сейчас наблюдаются большие очереди как на выезд на и на въезд в Украину. На границе застряли сотни автомобилей.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские дроны атаковали энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что для Одесской области на сегодня обновили графики отключения света.