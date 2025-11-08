Збій на кордоні з Молдовою: тимчасово не працюють пости

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: кадр із відео

На молдавсько-українському кордоні сьогодні, 8 листопада, тимчасово призупинили роботу спільні митні пости. Проїзд на інших пунктах пропуску також ускладнений через технічні несправності українських систем контролю.

Про це у суботу, 8 листопада, повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Черги на кордонах з Молдовою

За їхніми даними, причиною стали технічні проблеми в інформаційних системах українських органів контролю. Через це українська сторона наразі не може приймати транспортні засоби для перевірки.

Інші пункти пропуску теж працюють з обмеженнями. Потік автомобілів і людей регулюють вручну, щоб уникнути повного паралічу руху.

Дорога до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

У Молдові повідомили, що вже контактують з українськими службами й працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу систем.

"Ми робимо все, щоб мінімізувати незручності для людей. Просимо поставитися з розумінням і терпінням до ситуації", — йдеться в офіційному повідомленні.

Коли саме рух відновиться повністю, поки невідомо. Оновлення інформації обіцяють оприлюднити одразу після усунення технічних несправностей.

Затори в Україну з боку Молдови. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що наразі спостерігаються великі черги як на виїзд на і на в'їзд в Україну. На кордоні застрягли сотні автівок.

