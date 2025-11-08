Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пункти пропуску на Одещині припинили роботу — черги на кордоні

Пункти пропуску на Одещині припинили роботу — черги на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:58
Збій на кордоні з Молдовою: тимчасово не працюють пости
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: кадр із відео

На молдавсько-українському кордоні сьогодні, 8 листопада, тимчасово призупинили роботу спільні митні пости. Проїзд на інших пунктах пропуску також ускладнений через технічні несправності українських систем контролю.

Про це у суботу, 8 листопада, повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Реклама
Читайте також:

Черги на кордонах з Молдовою

За їхніми даними, причиною стали технічні проблеми в інформаційних системах українських органів контролю. Через це українська сторона наразі не може приймати транспортні засоби для перевірки.

Інші пункти пропуску теж працюють з обмеженнями. Потік автомобілів і людей регулюють вручну, щоб уникнути повного паралічу руху.

Пункти пропуску на Одещині припинили — роботу масштабні черги - фото 1
Дорога до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

У Молдові повідомили, що вже контактують з українськими службами й працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу систем.

"Ми робимо все, щоб мінімізувати незручності для людей. Просимо поставитися з розумінням і терпінням до ситуації", — йдеться в офіційному повідомленні.

Коли саме рух відновиться повністю, поки невідомо. Оновлення інформації обіцяють оприлюднити одразу після усунення технічних несправностей.

Пункти пропуску на Одещині припинили — роботу масштабні черги - фото 2
Затори в Україну з боку Молдови. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що наразі спостерігаються великі черги як на виїзд на і на в'їзд в Україну. На кордоні застрягли сотні автівок.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські дрони атакували енергооб'єкт на Одещині. Також ми писали, що для Одещини на сьогодні оновили графіки відключення світла.

Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон Шторм-Одеса
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації