Збій на кордоні з Молдовою: тимчасово не працюють пости

Пункти пропуску на Одещині припинили роботу — черги на кордоні
На молдавсько-українському кордоні сьогодні, 8 листопада, тимчасово призупинили роботу спільні митні пости. Проїзд на інших пунктах пропуску також ускладнений через технічні несправності українських систем контролю.
Про це у суботу, 8 листопада, повідомила Прикордонна поліція Молдови.
Черги на кордонах з Молдовою
За їхніми даними, причиною стали технічні проблеми в інформаційних системах українських органів контролю. Через це українська сторона наразі не може приймати транспортні засоби для перевірки.
Інші пункти пропуску теж працюють з обмеженнями. Потік автомобілів і людей регулюють вручну, щоб уникнути повного паралічу руху.
У Молдові повідомили, що вже контактують з українськими службами й працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу систем.
"Ми робимо все, щоб мінімізувати незручності для людей. Просимо поставитися з розумінням і терпінням до ситуації", — йдеться в офіційному повідомленні.
Коли саме рух відновиться повністю, поки невідомо. Оновлення інформації обіцяють оприлюднити одразу після усунення технічних несправностей.
Зазначимо, що наразі спостерігаються великі черги як на виїзд на і на в'їзд в Україну. На кордоні застрягли сотні автівок.
