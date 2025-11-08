Пробки на трассе Одесса-Рени 8 ноября: очереди на Паланке и Староказачьем

Очереди на границе. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На трассе Одесса-Рени сегодня, 8 ноября, снова наблюдаются пробки и очереди. Наибольшие задержки наблюдаются возле пунктов пропуска "Паланка" и "Старокозачье". Движение замедлено на несколько километров, поэтому тем, кто планирует выезд за границу, стоит отправляться заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Скопление автомобилей наблюдается в селе Маяки и на контрольно-пропускном пункте на территории Нижнеднестровского национального парка. Длина очереди на этом участке достигает несколько километров, а движение значительно замедлено.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Похожая ситуация наблюдается и на КПП "Старокозачье — Тудора", где также образовались пробки. Движение обозначено на картах оранжевым цветом.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Хотя на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила фиксируются небольшие задержки, они не имеют критического влияния на трафик. Однако на пункте пропуска "Орловка" большая очередь на выезд в Румынию.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Водителям стоит учитывать эти задержки при планировании поездок в этом направлении.

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали энергообъект в Одесской области. Кроме того, из-за обстрела Полтавской области в городе Горишние Плавни ввели режим чрезвычайной ситуации.