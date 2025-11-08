Відео
Затори на трасі Одеса-Рені — черга перед Паланкою збільшилась

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 17:25
Оновлено: 17:19
Затор на трасі Одеса-Рені перед Паланкою
Черги на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: кадр з відео

Увечері 8 листопада на трасі M‑15 (Одеса-Рені) утворилася великий затор — найбільше транспортних засобів накопичилося біля пункту пропуску Паланка. Водії стоять у чергах як на виїзд з України, так і на в’їзд. Такий колапс зумовлений непрацюючою базою, і хоча пункти уже відновили свою роботу, охочих виїхати за кордон не поменшало.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На півдні Одеської області знову ускладнено рух на міжнародній трасі: довга черга утворилася поблизу села Великий Дальник та за Маяками, де транспорт уже позначений на карті як зона затору. Особливо проблемним є під’їзд до КПП Паланка — ділянка дороги через Нижньодністровський національний природний парк. При самому пункті стоїть черга, яка менше ніж пів кілометра, але достатня, щоб створити значне скупчення машин. Така ж ситуація спостерігається й на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора".

Затори на трасі Одеса-Рені — черга перед Паланкою збільшилась - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

У напрямку Орлівка також фіксують підвищене скупчення машин: біля Татарбунарів та Ізмаїла рух сповільнений, хоча ще не зупинено. Натомість на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", який веде до Молдови, черг перетину кордону не зафіксовано, але на в’їзд в Україну — черга є, і карта теж демонструє "червону" ділянку руху.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на Одещині ліцей отримає власну сонячну електростанцію. Також ми писали, що проти Одеського зоопарку відкрили кримінальну справу.

Молдова Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
