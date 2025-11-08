Затор на трасі Одеса-Рені перед Паланкою

Черги на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: кадр з відео

Увечері 8 листопада на трасі M‑15 (Одеса-Рені) утворилася великий затор — найбільше транспортних засобів накопичилося біля пункту пропуску Паланка. Водії стоять у чергах як на виїзд з України, так і на в’їзд. Такий колапс зумовлений непрацюючою базою, і хоча пункти уже відновили свою роботу, охочих виїхати за кордон не поменшало.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На півдні Одеської області знову ускладнено рух на міжнародній трасі: довга черга утворилася поблизу села Великий Дальник та за Маяками, де транспорт уже позначений на карті як зона затору. Особливо проблемним є під’їзд до КПП Паланка — ділянка дороги через Нижньодністровський національний природний парк. При самому пункті стоїть черга, яка менше ніж пів кілометра, але достатня, щоб створити значне скупчення машин. Така ж ситуація спостерігається й на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора".

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

У напрямку Орлівка також фіксують підвищене скупчення машин: біля Татарбунарів та Ізмаїла рух сповільнений, хоча ще не зупинено. Натомість на пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", який веде до Молдови, черг перетину кордону не зафіксовано, але на в’їзд в Україну — черга є, і карта теж демонструє "червону" ділянку руху.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

