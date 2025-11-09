Затори на трасі Одеса-Рені 9 листопада — Паланка, Орлівка, Рені

Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні
Сьогодні вранці, 9 листопада, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори через високу інтенсивність руху до південних кордонів. Водії, що прямують до Молдови та Румунії, стикаються з тривалими затримками через перевірку документів.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Паланки та Старокозачого
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.
Крім цього, також спостерігаються черги й на пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Там автівки стоять від самого повороту до митниці.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.
Нагадаємо, які документи обов'язкові для того, щоб потрапити в Молдову на авто. Також ми повідомляли, чи може ТЦК втрутитись та не дати морякам виїхати за кордон для роботи.
Читайте Новини.LIVE!