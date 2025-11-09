Затори на трасі Одеса-Рені 9 листопада — Паланка, Орлівка, Рені

Автівки в черзі на кордоні. Фото: кадр з відео

Сьогодні вранці, 9 листопада, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори через високу інтенсивність руху до південних кордонів. Водії, що прямують до Молдови та Румунії, стикаються з тривалими затримками через перевірку документів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Паланки та Старокозачого

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Затори до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Крім цього, також спостерігаються черги й на пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Там автівки стоять від самого повороту до митниці.

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

