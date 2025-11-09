Відео
Виїзд до Молдови — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні

Дата публікації: 9 листопада 2025 09:47
Оновлено: 09:54
Затори на трасі Одеса-Рені 9 листопада — Паланка, Орлівка, Рені
Автівки в черзі на кордоні. Фото: кадр з відео

Сьогодні вранці, 9 листопада, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори через високу інтенсивність руху до південних кордонів. Водії, що прямують до Молдови та Румунії, стикаються з тривалими затримками через перевірку документів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Паланки та Старокозачого

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні - фото 1
Затори до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Крім цього, також спостерігаються черги й на пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Там автівки стоять від самого повороту до митниці.

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, які документи обов'язкові для того, щоб потрапити в Молдову на авто. Також ми повідомляли, чи може ТЦК втрутитись та не дати морякам виїхати за кордон для роботи

Одеса Молдова Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
