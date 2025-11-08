Відео
Головна Одеса Без цього папірця до Молдови не потрапите — які зміни на кордоні

Без цього папірця до Молдови не потрапите — які зміни на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 18:31
Оновлено: 16:53
Нові правила перетину кордону з Молдовою для водіїв
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На кордоні між Україною та Молдовою запровадили обов’язкову перевірку технічного стану автомобіля. Сертифікат техогляду тепер став таким самим необхідним документом, як паспорт чи страховка.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);
  • техпаспорт на автомобіль;
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка;
  • віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, на молдавсько-українському кордоні сьогодні, 8 листопада, тимчасово призупинили роботу спільні митні пости через збій системи. Також ми писали, як наразі відбувається рух поїздів.

Одеса Одеська область Новини Одеси документи техогляд виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
