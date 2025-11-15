Пробки на трассе Одесса-Рени 15 ноября: ситуация на границе

Очереди на границе. Фото: кадр из видео

Сегодня утром, 15 ноября, трассу Одесса-Рени снова сковали пробки, а сильный туман еще больше усложнил движение. Очереди стоят сразу на нескольких направлениях — в сторону Молдовы и в сторону Румынии. Водителям стоит выезжать заранее, ведь ожидание на КПП может затянуться.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Пробки традиционно собрались в самых сложных точках маршрута. Больше всего автомобилей стоит вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта, расположенного в пределах Нижнеднестровского нацпарка. Там очередь растянулась более чем на километр, а движение почти остановилось.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В направлении Орловки проезд тоже не идеальный. На международной трассе М-15 между Татарбунаром, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки, но критического влияния на трафик они не имеют. Однако непосредственно перед КПП "Орловка" уже образовалась большая очередь на выезд в Румынию.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, в Верховной Раде предлагают временно ограничить выезд за границу мужчин с так называемым "льготным бронированием", пока они не приведут в порядок свои военно-учетные документы. Также мы публиковали пакет документов, которые надо иметь с собой мужчинам, пересекающим границу.