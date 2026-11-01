Люди ждут сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области в ходе проверок были выявлены нарушения языкового законодательства в городском совете, больнице, магазинах и заведениях общественного питания. Депутат выступал на русском языке на заседании, пациенту выдали медицинское заключение на языке, отличном от государственного, а предприниматели использовали русский язык для обслуживания клиентов и рекламы услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на представительницу Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Анну Неруш.

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Русский язык в горсовете

По информации Анны Неруш, депутат Килийского городского совета выступил на русском языке после обсуждения утвержденной повестки дня. Видеотрансляция заседания еще продолжалась, а его выступление касалось депутатских полномочий. Во время рассмотрения нарушения депутат объяснил, что хотел быть понятным жителям многонационального города. Также он отметил, что не изучал украинский язык в школе и техникуме.

В свое оправдание он сослался на норму закона, которая предусматривает перевод на украинский язык при использовании другого языка на заседаниях. Однако депутаты местных советов обязаны пользоваться государственным языком при исполнении своих обязанностей. Поэтому по итогам рассмотрения был составлен протокол о нарушении статьи 12 закона о языке.

Русский язык в медицинских документах

В Одесской клинической больнице Южного региона пациенту выдали заключение флюорографического исследования на русском языке. На документе также была печать врача на русском языке. Генеральный директор больницы пояснил, что рентгенологический аппарат не имеет украиноязычного программного обеспечения. Использование печати на негосударственном языке он назвал невнимательностью сотрудника.

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По результатам проверки составили два протокола. Один касается программного обеспечения, другой — оформления медицинских документов. Сейчас аппарат не используется, пока проверяют его программное обеспечение, а русскоязычную печать утилизировали.

Нарушения в интернете

У специалиста по фэн-шуй, у которого 176 тысяч подписчиков, проверка выявила русскоязычный сайт и страницы в соцсетях. Адвокат предпринимателя отрицала нарушения, утверждая, что социальные сети не являются интернет-представительствами, а деятельность связана с религиозными обрядами. Однако на страницах были ссылки на оплату товаров и услуг, а сайт и социальные сети имели взаимные ссылки. По результатам рассмотрения составили протокол. Часть нарушений уже устранили.

Аналогичную ситуацию выявили у финансового наставника, у которого 18,8 тысячи подписчиков в TikTok. Ее сайт был на украинском языке, а страницы в соцсетях — на русском. Предпринимательница объяснила, что создала их до вступления в силу языкового закона и не знала о новых требованиях. По результатам проверки составили протокол, а большинство нарушений уже устранили.

Обслуживание на русском языке

В одном из экономмаркетов в Одесской области покупательница зафиксировала русскоязычные вывески, надписи, наклейки и обслуживание на русском языке. Владелица магазина на рассмотрение не явилась и объяснений не предоставила. По результатам проверки составили протокол об информации для всеобщего ознакомления и установили нарушение правил обслуживания.

Кроме того, в одесской пекарне покупателю выдали чек на русском языке. Предпринимательница объяснила это техническим сбоем в программе. Нарушение подтвердили, но его уже устранили.

Еще один случай произошел в заведении быстрого питания. Владелица отказалась переходить на украинский язык после замечания клиента, сославшись на свою принадлежность к другому национальному меньшинству. В ходе разбирательства она извинилась, сообщила, что изучает украинский язык, и пообещала соблюдать требования закона.

Новини.LIVE сообщали, что на двух исполняющих обязанности заместителей мэра Одессы составили протоколы. Чиновники общались на негосударственном языке во время рабочей беседы в горсовете. На рассмотрение они не явились и объяснений не предоставили. Протокол составили и в отношении исполняющего обязанности мэра Одессы Игоря Коваля. Во время заседания горсовета 8 июля отец погибшего военнослужащего выступил на русском языке. Украинский перевод его речи не был обеспечен, хотя заседание вел Игорь Коваль.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в одесском театре "Маски" выявили четыре нарушения языкового законодательства. Сотрудник театра обслуживал посетительницу на русском языке, а в заведении продавали книги на русском языке, при этом в ассортименте отсутствовали украиноязычные издания. Также проверка выявила русскоязычные посты в соцсетях и три вывески на негосударственном языке.