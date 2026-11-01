Люди чекають на сигнал світлофора, щоб перейти дорогу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині під час перевірок виявили порушення мовного законодавства в міській раді, лікарні, магазинах та закладах харчування. Депутат виступав російською на засіданні, пацієнту видали медичний висновок недержавною мовою, а підприємці використовували російську для обслуговування клієнтів та реклами послуг.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на представницю Уповноваженої із захисту державної мови в Одеській області Анну Неруш.

Реклама

Російська мова в міськраді

За інформацією Анни Неруш, депутат Кілійської міської ради виступив російською після обговорення затвердженого порядку денного. Відеотрансляція засідання ще тривала, а його виступ стосувався депутатських повноважень. Під час розгляду порушення депутат пояснив, що хотів бути зрозумілим мешканцям багатонаціонального міста. Також зазначив, що не вивчав українську мову в школі та технікумі.

На своє виправдання він послався на норму закону, яка передбачає переклад українською під час використання іншої мови на засіданнях. Однак депутати місцевих рад зобов'язані користуватися державною мовою під час виконання своїх обов'язків. Тому за результатами розгляду склали протокол про порушення статті 12 мовного закону.

Російська в медичних документах

В Одеській клінічній лікарні Південного регіону пацієнту видали висновок флюорографічного дослідження російською мовою. На документі також була печатка лікаря російською. Генеральний директор лікарні пояснив, що рентгенологічний апарат не має україномовного програмного забезпечення. Використання печатки недержавною мовою він назвав неуважністю працівника.

Читайте також:

За результатами перевірки склали два протоколи. Один стосується програмного забезпечення, інший — оформлення медичних документів. Наразі апарат не використовують, поки перевіряють його програмне забезпечення, а російськомовну печатку утилізували.

Порушення в інтернеті

У спеціаліста з фен-шуй, який має 176 тисяч підписників, перевірка виявила російськомовний сайт та сторінки в соцмережах. Адвокат підприємця заперечувала порушення, стверджуючи, що соцмережі не є інтернет-представництвами, а діяльність пов'язана з релігійними обрядами. Проте на сторінках були посилання на оплату товарів і послуг, а сайт та соцмережі мали взаємні посилання. За результатами розгляду склали протокол. Частину порушень уже усунули.

Схожу ситуацію виявили у фінансової наставниці, яка має 18,8 тисячі підписників у TikTok. Її сайт був українською, а сторінки в соцмережах — російською. Підприємниця пояснила, що створила їх до набрання чинності мовним законом і не знала про нові вимоги. За результатами перевірки склали протокол, а більшість порушень уже усунули.

Обслуговування російською мовою

В одному з економмаркетів на Одещині покупчиня зафіксувала російськомовні вивіски, написи, наліпки та обслуговування російською. Власниця магазину на розгляд не з'явилася й пояснень не надала. За результатами перевірки склали протокол щодо інформації для загального ознайомлення та встановили порушення правил обслуговування.

Крім того, в одеській пекарні покупцю видали чек російською мовою. Підприємниця пояснила це технічним збоєм у програмі. Порушення підтвердили, але його вже усунули.

Ще один випадок стався в закладі швидкого харчування. Власниця відмовилася переходити на українську після зауваження клієнта, пославшись на свою належність до іншої національної меншини. Під час розгляду вона вибачилася, повідомила, що вивчає українську, та пообіцяла дотримуватися вимог закону.

Новини.LIVE писали, що на двох виконувачів обов'язків заступників Одеського міського голови склали протоколи. Посадовці спілкувалися недержавною мовою під час робочої розмови в міськраді. На розгляд вони не з'явилися та пояснень не надали. Протокол склали і на виконувача обов'язків Одеського міського голови Ігоря Коваля. Під час засідання міськради 8 липня батько загиблого військовослужбовця виступив російською мовою. Українського перекладу його промови не забезпечили, хоча засідання проводив Ігор Коваль.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що в одеському театрі "Маски" виявили чотири порушення мовного законодавства. Працівник театру обслуговував відвідувачку російською, а в закладі продавали книжки російською мовою без україномовних видань в асортименті. Також перевірка виявила російськомовні дописи в соцмережах і три вивіски недержавною мовою.