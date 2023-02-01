В сети появились жуткие кадры состояния политика

В Грузии прошло очередное судебное заседание над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михеилем Саакашвили. Впрочем, после того, как политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние, видеосвязь была прервана.

Политик опубликовал фото того, как выглядит его тело сейчас.

После того как эксочильщик Одесчины попытался продемонстрировать состояние своего тела, его отключили от видеосвязи, а заседание продолжили уже без него. Тем не менее Михеил Саакашвили успел заявить во время судебного заседания, что в случае смерти он хочет быть похоронен в Украине.

"Мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", — сказал он.

Состояние здоровья политика

Состояние здоровья грузинского экспрезидента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.

Тем временем Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экспрезидент и эксочильник Одесской области Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме. Его дело напрямую влияет на будущее страны.

Что известно о Саакашвили

Напомним, что после отставки с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну. В 2015-2016 годах занимал должность главы Одесской облгосадминистрации, а с июня 2020 состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Отметим, что у эксчиновника есть украинское гражданство. 1 октября 2021 политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против него еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы.