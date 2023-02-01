Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине arrow

Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине

1 февраля 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Саакашвили попросил в случае смерти похоронить его в Украине
В сети появились жуткие кадры состояния политика
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Грузии прошло очередное судебное заседание над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михеилем Саакашвили. Впрочем, после того, как политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние, видеосвязь была прервана.

Политик опубликовал фото того, как выглядит его тело сейчас.

Читайте также:

После того как эксочильщик Одесчины попытался продемонстрировать состояние своего тела, его отключили от видеосвязи, а заседание продолжили уже без него. Тем не менее Михеил Саакашвили успел заявить во время судебного заседания, что в случае смерти он хочет быть похоронен в Украине.

"Мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", — сказал он.

Состояние здоровья политика

Состояние здоровья грузинского экспрезидента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.

Тем временем Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экспрезидент и эксочильник Одесской области Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме. Его дело напрямую влияет на будущее страны.

Что известно о Саакашвили

Напомним, что после отставки с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну. В 2015-2016 годах занимал должность главы Одесской облгосадминистрации, а с июня 2020 состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Отметим, что у эксчиновника есть украинское гражданство. 1 октября 2021 политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против него еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Новина з фото

17:08 Атрошенко не вернут на должность мэра Чернигова: детали суда и скандала

Эксклюзив

17:05 Во Львове заработала юрта несокрушимости

17:02 Кабмин не уволил Черкасского: что известно про "негласного руководителя" таможни

16:51 "Дайте украинцам все оружие, в котором они нуждаются": Джонсон обратился к Западу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:45 Языковой омбудсмен надеется, что правительство запретит русский язык во всех вузах страны

Новина з фото

16:42 Умерла Народная артистка Украины, певица Мария Миколайчук

16:40 В Одесской области женщина продавала несуществующую одежду: как не попасть в руки мошенникам

16:37 Атака на Иран: эксперт рассказал, в чьих интересах было совершено нападение

Новина з фото

16:25 На Закарпатье уклонист вызвал полицию, потому что заблудился в горах

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Новина з відео

14:23 Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам

Новина з відео

07:53 Россияне пригнали еще одну подлодку с "Калибром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

Новина з відео

18:43 ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Эксклюзив

15:25 Что может грозить организаторам пьяных секс-вечеринок в Киеве: комментарий юриста

Эксклюзив

15:00 Одесский зоопарк во время блэкаута: как спасают животных

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

16:38 Как харьковский сурок-предсказатель Тимка жил в оккупации

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Актуальное по теме

None 1 Февраль 17:19

Гороскоп на 2 февраля: Весам — слушать внутренний голос, Козерогам — попробовать новое

None 1 Февраль 17:08

Атрошенко не вернут на должность мэра Чернигова: детали суда и скандала

None 1 Февраль 17:03

Во Львове заработала юрта несокрушимости

None 1 Февраль 17:01

Кабмин не уволил Черкасского: что известно про "негласного руководителя" таможни

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB