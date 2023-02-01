Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні arrow

Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

1 лютого 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні
В мережі з’явились моторошні кадри стану політика
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Грузії пройшло чергове судове засідання над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеїлем Саакашвілі. Втім після того, як політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан відеозв'язок було перервано.

Політик опублікував фото того як виглядає його тіло зараз. 

Читайте також:

Після того як ексочільник Одещини спробував продемонструвати стан свого тіла, його відключили від відеозв’язку, а засідання продовжили вже без нього. Все ж Міхеїл Саакашвілі встиг заявити під час судового засідання, що у разі смерті він хоче бути похований в Україні. 

"Моє серце повинно бути поховане в Києві. Воно належить Україні", — сказав він. 

Стан здоров'я політика

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані. 

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.

Тим часом Грузія не може претендувати на членство в Євросоюзі, якщо її експрезидент та ексочільник Одещини Міхеїл Саакашвілі помре в грузинській тюрмі. Його справа напряму впливає на майбутнє країни.

Що відомо про Саакашвілі

Нагадаємо, що після відставки з посади президента Грузії Саакашвілі залишив країну. У 2015-2016 роках обіймав посаду очільника Одеської облдержадміністрації, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Наголосимо, що ексчиновник має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти нього ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:27 В Україні можуть мобілізувати чоловіків навіть з обмеженнями за станом здоров'я

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з фото

17:08 Атрошенка не повернуть на посаду мера Чернігова: деталі суду та скандалу

Ексклюзив

17:05 У Львові запрацювала юрта незламності

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:02 Кабмін не звільнив Черкасського: що відомо про "негласного керівника" митниці

16:51 "Дайте українцям всю зброю, яку вони потребують": Джонсон звернувся до Заходу

16:45 Мовний омбудсмен сподівається, що уряд заборонить російську мову в усіх вишах країни

Новина з фото

16:42 Померла Народна артистка України, співачка Марія Миколайчук

16:40 На Одещині жінка продавала неіснуючий одяг: як не потрапити в руки до шахраїв

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Актуальне по темі

None 1 Лютий 17:25

В Україні можуть мобілізувати чоловіків навіть з обмеженнями за станом здоров'я

None 1 Лютий 17:19

Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

None 1 Лютий 17:08

Атрошенка не повернуть на посаду мера Чернігова: деталі суду та скандалу

None 1 Лютий 17:03

У Львові запрацювала юрта незламності

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB