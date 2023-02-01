Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

В мережі з’явились моторошні кадри стану політика

В Грузії пройшло чергове судове засідання над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеїлем Саакашвілі. Втім після того, як політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан відеозв'язок було перервано.

Політик опублікував фото того як виглядає його тіло зараз.

Після того як ексочільник Одещини спробував продемонструвати стан свого тіла, його відключили від відеозв’язку, а засідання продовжили вже без нього. Все ж Міхеїл Саакашвілі встиг заявити під час судового засідання, що у разі смерті він хоче бути похований в Україні.

"Моє серце повинно бути поховане в Києві. Воно належить Україні", — сказав він.

Стан здоров'я політика

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.

Тим часом Грузія не може претендувати на членство в Євросоюзі, якщо її експрезидент та ексочільник Одещини Міхеїл Саакашвілі помре в грузинській тюрмі. Його справа напряму впливає на майбутнє країни.

Що відомо про Саакашвілі

Нагадаємо, що після відставки з посади президента Грузії Саакашвілі залишив країну. У 2015-2016 роках обіймав посаду очільника Одеської облдержадміністрації, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Наголосимо, що ексчиновник має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти нього ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону.