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Саакашвили в критическом состоянии: политика перевели в реанимацию, — депутат Чаладзе

31 января 2023 16:25
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук
Саакашвили в критическом состоянии: политика перевели в реанимацию, депутат Чаладзе
Руководитель клиники "Вивамед" отрицает эту информацию
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Светлана Довжук

Состояние здоровья грузинского экс-президента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Об этом в эфире телеканала "Mtavari" сообщил местный депутат Георгий Чаладзе.

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"Состояние здоровья президента тревожное, можно сказать критическое, для проведения мероприятий по поддержанию жизни необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в реанимации", — сказал Чаладзе.

В то же время директор клиники "Вивамед" Нино Надирадзе отрицала слова Георгия Чиладзе, сообщает Грузия Online. Она заявила, что Михеила Саакашвили "пока не переводят" в реанимационное отделение, а находится в своей палате.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что сегодня на рассвете 31 января экс-президент потерял сознание, информирует Грузия Online. По ее словам, Саакашвили тяжело болен, и, несмотря на то, что он выздоровел после перенесенного COVID-19, в политике до сих пор держится высокая температура, и он не может передвигаться.

Это произошло в 3-4 ночи. Это произошло в ванной, видимо, он вошел и упал. Ночью в палате никого нет, медсестра сидит дальше в коридоре. Когда мой сын зовет ее, она приходит. Приходили сегодня врачи, осматривали его, я также разговаривала с неврологом и врачом. Сильно ослаб, это произошло по этой причине", — отметила она.

Ранее стало известно, что политик находится в шаге от полиорганной недостаточности. Эта болезнь может привести к смерти при отсутствии должного лечения.

Что известно о Саакашвили

Напомним, что после отставки с поста президента Грузии Саакашвили покинул страну. В 2015-2016 годах занимал должность главы Одесской облгосадминистрации, а с июня 2020 состоял в должности председателя Исполнительного комитета реформ Украины. Отметим, что у экс-чиновника есть украинское гражданство. 1 октября 2021 политик вернулся в Грузию, где его сразу арестовали. Прокуратура Грузии возбудила против него еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы.

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