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Саакашвілі у критичному стані: політика перевели у реанімацію, — депутат Чаладзе

31 січня 2023 16:25
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук
Саакашвілі у критичному стані: політика перевели у реанімацію, — депутат Чаладзе
Керівниця клініки "Вівамед" заперечила цю інформацію
a446ab33-6a7d-48b2-ddc6-985b8daf2200 - Світлана Довжук

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані. 

Про це в ефірі телеканалу "Mtavari" повідомив місцевий депутат Георгій Чаладзе.

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"Стан здоров'я президента тривожний, можна сказати критичний, для проведення заходів щодо підтримки життя необхідно, щоб президент Саакашвілі перебував у реанімації", — сказав Чаладзе.

Водночас директор клініки "Вівамед" Ніно Надірадзе заперечила слова Георгія Чіладзе, повідомляє Грузія Online. Вона заявила, що Михеіла Саакашвілі "поки що не переводять" до реанімаційного відділення, а перебуває у своїй палаті.

Раніше мати Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила, що сьогодні на світанку 31 січня експрезидент знепритомнів, інформує Грузія Online. За її словами, Саакашвілі важко хворий, і, попри те, що він одужав після перенесеного COVID-19, у політика досі тримається висока температура, і він не може пересуватися.

"Це трапилося о 3-4 ночі. Це сталося у ванній, мабуть, він увійшов і впав. Вночі в палаті нікого немає, медсестра сидить далі у коридорі. Коли мій син кличе її, вона приходить. Приходили сьогодні лікарі, оглядали його, я також розмовляла з неврологом і лікарем. Сильно ослаб, це сталося з цієї причини", — зазначила вона.

Раніше стало відомо, що політик знаходиться за крок від поліорганної недостатності. Ця хвороба може призвести до смерті за відсутності належного лікування.

Що відомо про Саакашвілі

Нагадаємо, що після відставки з посади президента Грузії Саакашвілі залишив країну. У 2015-2016 роках обіймав посаду очільника Одеської облдержадміністрації, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Наголосимо, що ексчиновник має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти нього ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону.

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