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СБУ объявила подозрение пропагандистке, которая оправдывала оккупантов за подрыв ГЭС

6 июня 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила подозрение пропагандистке, которая оправдывала оккупантов за подрыв ГЭС
Российская пропагандистка Юлия Витязева. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины сообщила подозрение российской пропагандистке, которая оправдывала оккупантов за подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области. Речь идет об уроженке Одессы, прокремлевской блогерше Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева.

Об этом сообщает СБУ.

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В 2015 году Витязева переехала в Москву. В России она сразу начала распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине.

"Именно она 6 июня 2023 года одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС. Для этого московская блогерша опубликовала соответствующие сообщения на собственном Telegram-канале, который насчитывает почти 100 тысяч подписчиков", — говорится в сообщении.

К тому же, фигурантка регулярно распространяет антиукраинский контент в эфирах российского канала "Соловьев.live". Витязева также занимается сбором денег для оккупантов.

Пост пропагандистки
Пост пропагандистки. Фото: СБУ
Пост пропагандистки
Пост пропагандистки. Фото: СБУ
Пост пропагандистки
Пост пропагандистки. Фото: СБУ

Подозрение фигурантке

Следователи СБУ объявили блогеру о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение соратнице главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, а также еще шести коллаборантам. Все они скрываются на временно оккупированной территории Украины.

Добавим, СБУ разоблачила семерых агентов России, распространявших кремлевскую пропаганду в Украине. Большинство их деструктивных материалов было получено с российских вебсайтов и использовалось для подрыва политической стабильности в разных украинских областях.

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